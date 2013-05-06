Очередной выпуск профессиональных ди-джеев состоялся в специальной школе Солигорска

Новости Беларуси. В Солигорске профессии ди-джея учат в специальной школе. На днях здесь состоялся очередной выпуск. 17 человек овладели основами специфической профессии. А четверо лучших правили так называемый музыкальную битву ди-джеев.

Между тем, клубная жизнь для многих не профессия, а хобби. Главная задача школы не только научить совершенной технике, но и психологии в контакте с публикой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денис Нос, руководитель школы ди-джеев:

Заработок у ди-джея не очень большой, конечно. Все так думают, ди-джей много получает, потому что он главный на дискотеке. Это ошибка, можно сказать, потому что настоящий ди-джей готов бесплатно приходить в клуб и радовать людей теми композициями, которые он нашел.

Людмила Казачкова, заведующий Дома культуры «Строитель» Солигорска:

Сейчас мы хотели бы к 55-летию нашей школы ди-джеев клубную музыку пропагандировать, ведем переговоры с отделом по делам молодежи Солигорска о том, чтобы, возможно, какая-то летняя площадка была и могли бы раз в неделю-две играть эту музыку.

Все креативные какие-то проекты, которые для них кажутся неосуществимыми, вы предлагайте нам. А мы посмотрим, может, это реализуется в очень масштабное мероприятие для города.