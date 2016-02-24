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Джамала, представительница Украины на «Евровидении»: «1944» для меня очень личная песня

24 февраля 2016 14:14
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Новости Украины. Очень личную композицию украинская певица Джамала представит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016».

Исполнительница и ее песня под названием «1944» выиграли национальный отбор в Киеве.

Джамала, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2016»:
Очень многие народы пережили свои ужасные трагедии: репрессии, депортации и геноцид. И, к сожалению, люди до сих пор не научились мирному сосуществованию и толерантности. Для меня это очень личная песня.

Джамала, представительница Украины на «Евровидении»: «1944» для меня очень личная песня-1


Источник фото: instagram.com/jamalajaaa/ 

История, которую Джамала расскажет с евровизийной сцены в мае, основана на рассказах прабабушки певицы. 32-летняя исполнительница признается:

«1944» – песня о возвращении домой, о возвращении к корням, о том, что человек обязательно должен помнить, откуда он пошел.

Джамала, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2016» (в эфире российского телеканала «Дождь»):
История моей семьи, история прабабушки Назылхан. Я была очень маленькая, и когда она рассказывала, я тогда не зафиксировала всех фактов, потом мне рассказывали уже мои бабушка и дедушка, и папа. И всегда эта тема депортации крымских татар всплывала в нашей семье, в нашем быту, потому что это оставило глубочайший след, и все члены семьи, все родственники мои пострадали от этой истории. И почему я назвала «1944», это именно как отсчет, когда этот год изменил жизнь моей прабабушки Назылхан навсегда, она так и не вернулась в Крым. Это изменило жизнь мою, это изменило жизни тысячи крымских татар, которые никогда больше не вернулись в Крым и не нашли свой отчий дом.

Джамала, представительница Украины на «Евровидении»: «1944» для меня очень личная песня-4

Джамала (ее настоящее имя Сусана Джамаладинова) родилась в семье крымского татарина и армянки. Международную известность девушка приобрела после победы на конкурсе «Новая волна-2009» в Юрмале.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Евровидение» представит певец IVAN. Подробнее здесь

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2016 # Джамала

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