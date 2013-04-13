Евровидение-2013. Букмекеры прочат россиянке Дине Гариповой 3 место, а музкритики говорят «до свидания, это 25 место»

Новости России. До первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2013» остался ровно месяц. Пока участники продумывают стратегию по завоеванию европейской публики: ставят номера, шьют костюмы, в букмекерских конторах вовсю принимают савки на победителя. Ещё в марте букмекерские конторы делали прогнозы: на «Евровидении-2013» победу одержит Эммели де Форест, конкурсантка из Дании. За месяц девушка только упрочила свои позиции. На втором месте – норвежская певица Маргарет Бергер с композицией «I Feed You My Love». Бронзу «Евровидения» делят украинка Злата Огневич и россиянка Дина Гарипова.

В шведском Мальмё Дина Гарипова исполнит композицию «What If». Песня написана шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с экс-бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

На конкурсе я хотела бы достойно представить страну. Исполнить конкурсную песню так, чтобы она сумела тронуть сердца людей. Я хочу, чтобы слушатели и зрители получили истинное удовольствие! Спасибо тем, кто поддерживает меня! И, зная, сколько сил участники вкладывают в подготовку, конечно, желаю удачи каждому конкурсанту! Я – преданный фанат конкурса, смотрю Евровидение каждый год, узнаю все новых исполнителей, талантливых и ярких в своем стиле. Этот конкурс – очень серьезная ступень для любого исполнителя, и очень ответственная. Большая честь – стать его участником. Буду делать всё возможное, чтобы хорошо выступить и оставить яркое и доброе впечатление о нашей стране!

Победительница российского проекта «Голос», 21-летняя Дина времени зря не теряет: в рамках промо-тура девушка посетила Бельгию, Молдову, Голландию, страны бывшей Югославии.

По правилам конкурса каждая страна обязана предоставить аудиозапись и видео своего участника. Клип на конкурсную песню команда Гариповой снимала в театре. В съёмке приняли участие почти 500 человек. По словам режиссёра видео, снимали в спартанских условиях (смотрите видео).

Юлия Иванова, режиссёр клипа на песню «What If»:

Идея клипа была разработана до меня, она проста: Дина выступает перед большой и разношерстной аудиторией и пробуждает в ней теплые чувства, зал буквально на глазах наполняется доброй энергетикой… Когда в зале столько народу, заставить всех синхронно выполнять задачу на протяжении восьми часов очень сложно. Иногда кто-то выбивался из ритма, конечно. Но это все нюансы.

Продюсеры считают, что главное достоинство Гариповой – её голос, поэтому евровизийный номер не предполагает грандиозного шоу с танцевальными элементами. Выступление будет очень скромным и грациозным. По информации российских СМИ, над сценическим образом Дины Гариповой работает известный эксперт моды Эвелина Хромченко. Сама певица категорически против изменений во внешности.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Каких-то откровенных нарядов не предполагает и сама песня. Я не собираюсь переодеваться в короткие юбки, перекрашиваться.

Юрий Аксюта, музыкальный продюсер:

Дина не будет танцевать и подтанцовку мы тоже не будем использовать. В последнее время в музыкальном мире обозначился некий крен в сторону тонких, лиричных интонаций и мелодий. Есть надежда, что предстоящее «Евровидение» эту тенденцию может закрепить.

В команде с Гариповой работает София Лилия – вокалистка, готовившая к «Евровидению-2012» шведскую певицу Лорин. Более того, не исключено, что София выйдет с Диной на сцену «Malmo Arena». Заявления о том, что во время выступления Гариповой на грядущем «Евровидении», шоу не будет, поставили в тупик экспертов в сфере музыки. Одни уверены, что Гариповой удастся покорить европейскую публику безупречным вокалом. «Для победы на «Евровидении» исключительно вокальных данных Гариповой будет недостаточно», – скандируют другие.

Артур Гаспарян, музыкальный критик (в интервью bbcrussian.com):

Я отношусь к тем людям, которые считают, что картинка очень важна, потому что это Евро-ви-де-ние. Картинка играет колоссальную роль в восприятии песни, помимо того, что сама песня тоже должна как-то захватить слушателей. Песня Believe Димы Билана, победителя конкурса, тоже была банальной и традиционной, но когда вышел Плющенко, когда появились лед, лестница, скрипка, падение на колени, расстегивание рубашки... Понятно, что рвать на себе платье Гарипова не будет, поэтому чем-то другим надо будет потрясать людей. Если она выйдет, встанет и луч света – до свидания, это 25-е место.

Владимир Шахрин, российский рок-музыкант, лидер группы «Чайф» (в интервью «Комсомольской правде»):

Она умеет так вжиться в образ, настолько она гармоничная – замечательная певица, уровня Эдит Пиаф. Хотя победа в «Голосе» не гарантирует ничего, и неизвестно как сложится ее жизнь. Но на конкурсе она честно выступала, мы все видели, как она пела. Там не было никакой фанеры, играл живой оркестр. Для меня Дина была самой интересной певицей.

Кто прав, узнаем уже 14 мая. Дина Гарипова выступит в первом полуфинале под шестым номером. Бороться за выход в финал в первом отборочном туре вместе с Диной Гариповой будут представители Австрии, Эстонии, Словении, Хорватии, Дании, Украины, Нидерландов, Черногории, Литвы, Беларуси, Молдовы, Ирландии, Кипра, Бельгии и Сербии. Напомним, наша соотечественница, Алёна Ланская на «Евровидении-2013» выступит одиннадцатой.

Справка ctv.by

Дина Гарипова родилась в марте 1991 года в Зеленодольске в семье медиков. Музыкой занималась с 6 лет в театре песни «Золотой микрофон». Учится на факультете журналистики Казанского университета. В 1999 году стала лауреатом I степени Всероссийского песенного конкурса «Жар-птица», в 2001 – лауреатом I степени Республиканского фестиваля «Созвездие», в 2005 – лауреатом Международного конкурса в Эстонии. В 2008 году Дина в составе труппы театра «Золотой микрофон» участвовала в Международном конкурсе во Франции, где их мюзикл завоевал Гран-при. В 2010 году в Зеленодольске состоялся первый сольный концерт. В том же году завоевала Гран-при городского конкурса «Зимняя эстрада». Осенью 2012 года приняла участие в телешоу «Голос» (российская версия международного формата The Voice) в составе команды Александра Градского. В финале конкурса одержала уверенную победу – из более чем 1.7 млн. зрительских голосов, только за Дину проголосовали почти миллион зрителей.