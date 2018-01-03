«В какой-то момент я просто ощутила, что не хочу ничего, кроме как умереть худой». Исповедь болевшей анорексией

Не так давно эта смелая девушка победила болезнь, которая грозила ей необратимыми последствиями, несовместимыми с жизнью.
А началось всё с простого желания сбросить лишний вес.
Не так давно эта смелая девушка победила болезнь, которая грозила ей необратимыми последствиями, несовместимыми с жизнью.
А началось всё с простого желания сбросить лишний вес.
Катерина Коваленок-Глуховская:
В обществе поддерживается, когда ты худеешь, все говорят: «Какая молодец. Мне бы так. Вот это сила воли». Сбрасываешь 15-25 килограммов и идут необратимые последствия для организма. Я не могу сказать, что я была по медицинским показателям сильно ниже нормы, немножко.
Мне повезло. Я лечилась всего 6 лет от этого.
Только 2 года это была аноректичная стадия. Некоторые уходят в такой минус, что там уже нет возврата.
Когда на сайте больных анорексией, где Катя проводила уйму времени, люди вдруг просто выпадали из общения, никого не интересовало, что с ними могло случиться.
А, между тем, это заболевание – в числе первых по летальным исходам.
А всё потому, что больным себя признать очень тяжело.
Катерина Коваленок-Глуховская:
Мне казалось, что врачи – мои враги. Врачи, родители, все, кто пытается меня направить на то, чтобы я набирала вес. Они сами просто полные, они не знают, о чём просят.
Мне даже казалось, что мне завидуют.
Потому что мама была всегда красивее, чем я, а тут я вдруг стала красивой. Это такое подростковое мышление, которое невозможно объяснить – откуда, вообще, брались такие мысли, сейчас я с трудом понимаю.
Когда самая полная девочка в классе вдруг стала самой худой, жизнь наладилась. Мальчики стали обращать внимание, а девочки перестали критиковать.
Катерина Коваленок-Глуховская:
Я пыталась есть, потом отрабатывала это спортом.
Доходило до такого: 800 раз покачать пресс, пока у меня на спине не появляется кровавая мозоль, язва.
И я считала, что это – нормально, это – здорово, это – правильно. И на сайтах все поддерживают. Все говорят, что я молодец, так и надо. Кто-то ещё с лучшими результатами, условно, лучшими. Но в какой-то момент я просто проснулась и ощутила, что я не хочу ничего, кроме как умереть худой.
Но умирать совсем не хотелось!
Катерина Коваленок-Глуховская:
До того я волонтёрила в приютах для животных – помогала ухаживать за собаками и котами, я мечтала работать с детьми с инвалидностью, помогать им социализироваться, я писала стихотворения, книги, участвовала в шоу, пела. Всё время где-то активно проявлялась. Это всё схлопнулось.
У меня ни на что не было энергии, я даже перестала хорошо учиться.
Если раньше я была отличницей, но тут я понимала, что над учебником английского просто теряю сознание, и сил у меня нет. Мои силы уходили на подсчёт калорий и на подсчёт упражнений, которые я за день сделала.
Катя приняла твердое решение не перечить своей природе и вернуться к нормальному весу, отказавшись от самоистязаний и голодания.
Катерина Коваленок-Глуховская:
Я встретила человека, который сейчас уже мой муж. И для него было совершенно неважно, сколько я вешу, потому что мы общались, как личности.
Он помнил меня ещё с лицея, когда я читала там свои стихотворения.
Он приходил на кружок, и вот мы встретились через несколько лет. Мы начали общаться, как люди. Не как объекты с определёнными фигурами. Мы начали путешествовать вместе, играть в интеллектуальные игры.
Катя выучилась на психолога. Сегодня она помогает девочке, в которой узнаёт себя и свои, когда-то нерешаемые, проблемы. Катя борется за её возвращение к нормальной жизни, без страхов, без непринятия себя таким, каков ты есть.
Катерина Коваленок-Глуховская:
Солнышко, ты справишься. Я очень в тебя верю. И, на самом деле, большая часть мотивации прийти сегодня и рассказать про себя у меня была для того, чтобы тебя поддержать. Ты – очень творческий человек, чудесный.
И я надеюсь, что твои мечты никогда не сведутся только к похудению.
Держись! Это можно пройти и быть счастливой. Я надеюсь, что у тебя так и будет.