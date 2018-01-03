«В какой-то момент я просто ощутила, что не хочу ничего, кроме как умереть худой». Исповедь болевшей анорексией

Не так давно эта смелая девушка победила болезнь, которая грозила ей необратимыми последствиями, несовместимыми с жизнью. А началось всё с простого желания сбросить лишний вес.



Катерина Коваленок-Глуховская:

В обществе поддерживается, когда ты худеешь, все говорят: «Какая молодец. Мне бы так. Вот это сила воли». Сбрасываешь 15-25 килограммов и идут необратимые последствия для организма. Я не могу сказать, что я была по медицинским показателям сильно ниже нормы, немножко.

Мне повезло. Я лечилась всего 6 лет от этого.

Только 2 года это была аноректичная стадия. Некоторые уходят в такой минус, что там уже нет возврата.





Когда на сайте больных анорексией, где Катя проводила уйму времени, люди вдруг просто выпадали из общения, никого не интересовало, что с ними могло случиться.

А, между тем, это заболевание – в числе первых по летальным исходам.

А всё потому, что больным себя признать очень тяжело.

Катерина Коваленок-Глуховская:

Мне казалось, что врачи – мои враги. Врачи, родители, все, кто пытается меня направить на то, чтобы я набирала вес. Они сами просто полные, они не знают, о чём просят.

Мне даже казалось, что мне завидуют. Потому что мама была всегда красивее, чем я, а тут я вдруг стала красивой. Это такое подростковое мышление, которое невозможно объяснить – откуда, вообще, брались такие мысли, сейчас я с трудом понимаю.

Когда самая полная девочка в классе вдруг стала самой худой, жизнь наладилась. Мальчики стали обращать внимание, а девочки перестали критиковать.



Катерина Коваленок-Глуховская:

Я пыталась есть, потом отрабатывала это спортом.

Доходило до такого: 800 раз покачать пресс, пока у меня на спине не появляется кровавая мозоль, язва. И я считала, что это – нормально, это – здорово, это – правильно. И на сайтах все поддерживают. Все говорят, что я молодец, так и надо. Кто-то ещё с лучшими результатами, условно, лучшими. Но в какой-то момент я просто проснулась и ощутила, что я не хочу ничего, кроме как умереть худой.

Но умирать совсем не хотелось!



Катерина Коваленок-Глуховская:

До того я волонтёрила в приютах для животных – помогала ухаживать за собаками и котами, я мечтала работать с детьми с инвалидностью, помогать им социализироваться, я писала стихотворения, книги, участвовала в шоу, пела. Всё время где-то активно проявлялась. Это всё схлопнулось.

У меня ни на что не было энергии, я даже перестала хорошо учиться. Если раньше я была отличницей, но тут я понимала, что над учебником английского просто теряю сознание, и сил у меня нет. Мои силы уходили на подсчёт калорий и на подсчёт упражнений, которые я за день сделала.

Катя приняла твердое решение не перечить своей природе и вернуться к нормальному весу, отказавшись от самоистязаний и голодания.





Катерина Коваленок-Глуховская:

Я встретила человека, который сейчас уже мой муж. И для него было совершенно неважно, сколько я вешу, потому что мы общались, как личности.

Он помнил меня ещё с лицея, когда я читала там свои стихотворения.

Он приходил на кружок, и вот мы встретились через несколько лет. Мы начали общаться, как люди. Не как объекты с определёнными фигурами. Мы начали путешествовать вместе, играть в интеллектуальные игры.

Катя выучилась на психолога. Сегодня она помогает девочке, в которой узнаёт себя и свои, когда-то нерешаемые, проблемы. Катя борется за её возвращение к нормальной жизни, без страхов, без непринятия себя таким, каков ты есть.