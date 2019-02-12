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Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз

12 февраля 2019 15:30
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Новости Беларуси. Певец Дмитрий Колдун рассказал, хочет ли он снова поехать на музыкальный конкурс «Евровидение».

На минувшей неделе стало известно, что Сергей Лазарев отправится представлять Россию на конкурс в Израиль во второй раз. Первый раз участие в конкурсе певец принял в 2016 году.

Дмитрий Колдун представлял Беларусь на конкурсе в 2007 году и занял шестое место.

Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз-1

Фото: instagram.com/koldunmedia

В интервью kp.by артист в шутку признался, что ему нравятся красивые даты.

Дмитрий Колдун (в интервью kp.by):
Я люблю красивые даты. В 2007 году я ездил на этот конкурс, поэтому 2027 год, мне кажется, подходит для этого идеально (смеется). 

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Певец также добавил, что однажды был даже год, когда он вел переговоры, чтобы снова поехать на конкурс, однако не сложилось с песней.

Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз-4

Фото: instagram.com/koldunmedia

Дмитрий Колдун отметил, что белорусский национальный отбор на «Евровидение» интереснее российского. Перед интервью певец посмотрел десятку финалистов, которые могут поехать на конкурс от Беларуси.

Дмитрий Колдун:
Хороших голосов на сцене стало больше – а вот хороших песен так и не услышал. Если бы мне предложили выбрать лучшую, я бы не смог.

Дмитрий Колдун о «Евровидении», новом альбоме и где копал картошку (читайте далее).

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Дмитрий Колдун # Сергей Лазарев

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