Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз

Новости Беларуси. Певец Дмитрий Колдун рассказал, хочет ли он снова поехать на музыкальный конкурс «Евровидение». На минувшей неделе стало известно, что Сергей Лазарев отправится представлять Россию на конкурс в Израиль во второй раз. Первый раз участие в конкурсе певец принял в 2016 году. Дмитрий Колдун представлял Беларусь на конкурсе в 2007 году и занял шестое место.

Фото: instagram.com/koldunmedia

В интервью kp.by артист в шутку признался, что ему нравятся красивые даты. Дмитрий Колдун (в интервью kp.by):

Я люблю красивые даты. В 2007 году я ездил на этот конкурс, поэтому 2027 год, мне кажется, подходит для этого идеально (смеется). Знаменитости сейчас и 10 лет назад: смотрите, как они изменились Певец также добавил, что однажды был даже год, когда он вел переговоры, чтобы снова поехать на конкурс, однако не сложилось с песней.

Фото: instagram.com/koldunmedia