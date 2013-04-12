Евровидение-2013. Злата Огневич, представительница Украины на «Евровидении-2013», мечтает спеть со всеми участниками конкурса

Новости Украины. По оценкам букмекеров Злата Огневич, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», займёт в финале третье место. Её песня «Gravity» обещает стать хитом.

Попасть на «Евровидение» девушке удалось только с третьего раза. Над клипом к евровизийной песне работали все пожелавшие украинцы. 27-летняя крымчанка получила более шести сотен писем, в которых поклонники высказали свои идеи и предложения по поводу песни и клипа (смотрите видео).

До «Евровидения» осталось чуть больше месяца, но, несмотря на плотный график, певица успевает общаться с поклонниками и участниками из других стран. В интервью украинским СМИ, Злата призналась, что из песен других конкурсантов ей нравятся композиции Италии и Нидерландов.

Злата Огневич, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я слышала не так уж много песен, поэтому мне очень сложно сказать. Мне хочется познакомиться со всеми на репетициях и наших вечеринках. Думаю, петь будем все вместе. Потому что Евровидение – это праздник таланта, музыки, этот конкурс объединяет народы. Я ожидаю многого от Евровидения.



Композиция «Gravity» – первый опыт сотрудничества певицы с поэтом-песенником, Кареном Кавалеряном.

Злата Огневич, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Песня «Притяжение» – наш первый опыт сотрудничества с Кареном Кавалеряном. Все прошло легко, он настоящий профессионал. Мне очень понравилось работать с ним, и если появится возможность, я с огромным удовольствием поработаю над новой песней. Он настолько чувствует, что нужно певцу и что будет удобно для вокала. Это безусловный дар. И к тому же его поэзия емкая и всегда несет мысль. Я рада, что судьба сводит меня с талантливыми людьми!

Напомним, Карен Кавалерян в соавторстве с Филиппом Кирковым написал композицию «Work Your Magic» для белоруса Дмитрия Колдуна. С ней певец занял 6 место в финале «Евровидения». Кавалерян писал конкурсные песни для России, Армении, Украины, Грузии, Беларуси.

Карен Кавалерян, поэт-песенник:

Увы, несмотря на семь попыток, мне так и не удалось выиграть конкурс, а два вторых места в 2006 и 2008 годах скорее вызывают чувство досады, чем служат утешением. Несмотря на это, я благодарен артистам, достойно представлявшим мои песни – все они проходили в финал конкурса, и лишь однажды в итоге оказались за пределами первой десятки. Спустя три года снова впрягся в ту же телегу. А ведь во всех интервью твердил, как заведенный: больше на Евровидение ни ногой! Верно говорят мудрые люди, – не зарекайся. Ждем Мальмё...

По результатам жеребьевки Злата Огневич исполнит песню «Gravity» в первом полуфинале, который состоится в Мальмё 14 мая. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Беларусь, Дания, Хорватия, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.

Накануне «Евровидения» известный модельер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова представила Trend Life ТОП-10, на её взгляд, самых красивых и стильных участниц «Евровидения-2013», определенных по фотографиям, опубликованным в СМИ. Украинку Злату Огневич признали самой красивой участницей «Евровидения». По словам эксперта, «фотографии участницы отражают её природную красоту и очарование». Второе место от эксперта досталось белоруске Алёне Ланской. «Её очаровательная улыбка и осанка, характеризующая ее как уверенную в себе женщину, возможно, поможет ей занять высокое место на конкурсе», – отмечает модельер.

Справка ctv.by

Настоящее имя певицы – Инна Бордюг. Она родилась 12 января 1986 года в российском Мурманске. Её отец – военный, мама – учительница. Детство Злата провела в Судаке, там она увлеклась музыкой и поступила в музыкальную школу. Победительница телешоу «Народная звезда 3» и конкурса «Crimea Music Fest» стала рекламным лицом здравницы Крымского полуострова. В настоящее время девушка солирует в Государственном ансамбле песни и танца Вооруженных сил Украины.