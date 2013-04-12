Группа «PROSSPEKT» о работе в мюзикле «Rock of ages»: Нас восприняли как рок-звёзд!

Рок-группа «PROSSPEKT» в полном составе приняла участие в азиатской постановке бродвейского мюзикла «Rock of ages». Премьера состоялась еще в ноябре, и в течение последующих трех месяцев мюзикл колесил по городам Малайзии и Тайланда. Полные залы и восторженная публика, море эмоций и впечатлений от увиденных мест – это все подарила ребятам Азия. Но сразу после Нового года, уставшие и в то же время отдохнувшие, соскучившиеся по дому и с желанием ещё раз всё повторить, ребята вернулись домой.

С того момента, как началась история с мюзиклом, прошло очень много времени и не меньше сопутствующих тому событий, а воспоминания такие же яркие и вкусные, как «fresh» из свежевыжатых южных фруктов. Итак, поехали!

С арены Белгосцирка в бродвейский мюзикл

Кто-нибудь помнит, как в сказке Льюиса Кэрролла Алиса попала в страну чудес? Нет? Девочка просто сидела на берегу реки и, увидев кролика, полезла за ним в нору. А там… чудеса! С нашими героями тоже произошли чудеса, только вот путь «PROSSPEKTов» был немного длиннее: Национальная музыкальная премия 2011 года – Белгосцирк…

На главном событии года в музыкальной сфере Беларуси группу «PROSSPEKT» приметила королева цирка Татьяна Бондарчук.

Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси, директор Белгосцирка:

Когда я была в жюри, подсмотрела один потрясающий коллективчик – группу «Проспект». Они у меня сезон отработали. Вы знаете, это была сенсация. Все лето у меня были аншлаги!

В июне молодой музыкальный коллектив попал на арену цирка! А там и до Азии рукой подать!



Ольга Палюшик, солистка группы «PROSSPEKT»:

Летом мы сотрудничали с Белорусским государственным цирком. Для нас это было новшество, такой яркий эксперимент. И мы были счастливы два месяца совершать, творить нечто такое, о чём раньше даже не думали. Мы играем, а сверху прыгают, делают какие-то экстремальные трюки, и мы каждый раз с замиранием сердца, участвуем в этом! Благодаря этому сотрудничеству нас заметили и пригласили поучаствовать в другом проекте. Мы подумали: а почему нет?

Кто не слышал выражение: «Цирк уехал, клоуны остались»? В нашем случае и цирк остался, и клоуны на месте, а вот музыканты… уехали. Уехали покорять своим талантом азиатскую публику. При этом, снова сменив специфику – в мюзикле, как-никак, не только петь нужно, но и актерское мастерство во всей красе проявить важно!

Белорусские звёзды «Rock of ages»

Бродвейский мюзикл «Rock of ages» в США гремит уже много лет и по его мотивам недавно даже снят фильм с Томом Крузом в главной роли. По сюжету, девушка из провинциального городка Оклахома приезжает в Лос-Анджелес с мечтой стать певицей. Там влюбляется в рок-звезду. Оба персонажа, в итоге, обретают счастье: она становится рок-дивой, а он находит свою любовь. Музыкальный коллектив играет легендарные рок-хиты восьмидесятых, окуная зрителей в атмосферу этих годов, а вокалисты, соответственно, исполняют главные роли. В азиатской постановке мюзикла этими центровыми игроками стали белорусские ребята Николай Знахарчук и Ольга Палюшик.

Николай Знахарчук, солист группы «PROSSPEKT»:

Около четырёх месяцев подготовки ушло. Мы знали всё: где будем стоять на сцене, что будем делать в тот или в этот момент. Мы репетировали по 12 часов в сутки и очень приятно, когда именно подготовка даёт тебе во время шоу расслабиться. Ты уже не боишься, что малейший поворот - и ты будешь со стороны выглядеть как-то нелепо. Режиссеры, которые ставили мюзикл, тщательно следили за тем, как мы смотримся, вплоть до малейшего жеста.

Но Николай забежал вперед. Подготовка группы к участию в проекте началась еще на родной земле. Ни много, ни мало, а костюмеры мюзикла «Rock of ages» на протяжении нескольких недель работали с ребятами в Минске.

Ольга Палюшик:

Что касается подготовки, когда утвердили участие, нам прислали костюмеров, которые здесь готовили костюмы на всю команду. Мы отправлялись в Азию уже с чемоданами сценических костюмов! Будучи здесь, в Минске, мы знали, какие у нас будут образы.

Николай Знахарчук:

Нам очень повезло, потому что у людей, которые нас пригласили, есть команда, которая помогает делать костюмы. На всё постсоветское пространство, включая Украину и все страны СНГ, костюмы шьют люди из Беларуси.

Ольга Палюшик:

У нас, у вокалистов, было комплектов четыре или пять, просто они ещё трансформировались иногда. Нам нужно было быстро переодеваться!

Николай Знахарчук:

Например, был номер, один из первых, где мне нужно было выступать в красном костюме, а Оле в юбке, в пиджачке. И когда я допеваю свой номер, свою песню, я ухожу, у меня есть песня на переодевание. А у Оли остается времени даже меньше, чем песня.

Ольга Палюшик:

Куплет и припев!



Николай Знахарчук:

И это на то, чтобы полностью сменить комплект одежды, и предстать в абсолютно новом образе!



Ольга Палюшик:

Превращаюсь в рок-диву!

Больше в этом плане повезло музыкантам группы! Может, конечно, и они были бы не против сменить пару-двойку костюмчиков, но куда уж там, если на протяжении всего мюзикла у Артемия Доронкина и Владимира Разводовского руки заняты гитарой и бас-гитарой, Альберт Краснов контролирует клавиши, ну а Егор Доронкин укрощает барабаны!

Николай Знахарчук:

Хорошо было нашим ребятам! Максимум, что они могли сделать, так это сбросить с себя пиджаки. Они играли постоянно. Перерывы были только в тех случаях, когда играет партия клавиш, а все остальные молчат, но это было в одной песне всего.

«Бродвейский» – звучит громко и статусно. Мюзикл – комплексно и явно непросто! Но «Рок на века» способен преодолеть все, особенно если он в крови! Да и в шкуру чужую вживаться не нужно!

Ольга Палюшик:

Если бы я играла в мюзикле, скажем, Эдит Пиаф, возможно было сложно перевоплощаться. А сыграть роли, которые мы исполняли, было не сложно. Мы просто были собой!

Николай Знахарчук:

Нам очень близко по духу всё, что связано с рок-н-роллом. В мюзикле мы играли людей, которые были в разгаре этой эпохи. Людей, которые были кумирами всего мира.

Ольга Палюшик:

Было приятно прикоснуться к великому!

«Дома приходится завоёвывать аудиторию, а там раз – и всё!»

Образ рок-звезды, впрочем, как и любого настоящего, полноценного артиста ко многому обязывает! Скажем, петь на иностранных языках, уметь расшевелить даже самую вялую публику. Обратная связь – уже полдела, вот только как словить общую волну людям, которые от природы разговаривают на разных языках!?

Николай Знахарчук:

Над чем приходилось работать, так это над текстом на английском языке. Все песни были именно на английском. Мы как музыканты, постоянно пытаемся совершенствовать свой английский, но нам приходилось...

Николай Знахарчук:

Но нам ещё приходилось разговаривать с публикой! Мы должны были общаться с залом, и делать это не по-русски, как привыкли, а по-английски! Если идёт наш сольный концерт в Беларуси, если зал как-то отвечает на нашу музыку, мы быстро находимся и общаемся с ним. А там нам понадобилось какое-то время, может даже меньше, чем месяц на то, чтобы адоптироваться к публике.

Ольга Палюшик:

Самим было бы очень сложно, если бы местные, те, кто говорит на английском свободно, для кого этот язык родной, нам не подсказывали.

Николай Знахарчук:

Ребята, наши коллеги по мюзиклу из Филиппин, Тимми и Карлос, изначально делали всю работу не за двоих, а за четверых! То, что касается общения с публикой! Мы могли только сказать: «Спасибо! Ну, как вы?». А всё остальное сначала говорили они, а мы подтянулись постепенно.

Ольга Палюшик:

Они помогали нам работать над языком. Мы когда готовились, у нас были репетиции. В конце номера они подойдут, скажут: «Вот в этой, этой и этой строчке нужно исправиться». Они нам в этом помогали, мы им в чём-то другом. Так здорово, что мы могли друг у друга набираться опыта!

Николай Знахарчук:

А ещё режиссёр-постановщик мюзикла – белоруска. Но не работает здесь уже 18 лет. Очень давно. Она здесь родилась, выросла, отучилась в школе и уехала. Теперь ставит постановки по всему миру. Она очень талантлива, с ней очень приятно работать. Знаете, так бывает, когда кто-то с тобой на одной волне, не зависимо от возраста, вероисповедания, внешности, просто когда ты чувствуешь, что человек с тобой в одном русле.

Ольга Палюшик:

Мы полностью доверили ей свои образы. Она в какие-то моменты говорила: «Ребята, а вы можете в этом моменте придумать что-то своё?»

Николай Знахарчук:

Сложилось такое ощущение, что вместе мы не один тур уже сделали. И это очень приятно, что попадаются такие люди на нашем пути. И хочется, чтобы мы никого не подводили, и чтобы нас никто не подводил.

Ребята быстро вошли в колею – благодаря помощи коллег, но и не без поддержки азиатской аудитории!

Ольга Палюшик:

Публика там в корне другая, если не говорить про менталитет, конечно. У них свои привычки, свои взгляды. Они изначально хорошо встречают приезжих из Европы.

Николай Знахарчук:

Мы сначала в каком-то роде недооценили публику, потому что когда разучивали музыкальный материал, готовились к мюзиклу, мы учили песни, которые сами слышали не так часто и мировые хиты. Но мы недооценивали публику в том плане, что она реагировала на те песни, которые были по нашему мнению не такими хитовыми. Когда зрители видела Оленьку с рыжими волосами и зелёными глазами, они просто начинали аплодировать, когда она выходила на сцену. Закономерно, публике нравится то, чего у них нет. Спрос даёт предложение.

К слову, азиаты ребятам не просто понравились, они приятно удивили… Чем?

Николай Знахарчук:

Отношением людей к нам и отношением людей друг с другом. Люди предельно вежливы друг к другу, любят европейцев.

Николай Знахарчук:

В кафе к нам могли подойти официанты и попросить сфотографироваться с нами, просто потому что мы европейцы! В Малайзии мы встречали немного европейцев. Интересное такое отношение, когда ты идёшь, а люди оборачиваются, потому что у тебя немножко другой разрез глаз.

Впрочем, поразило в Азии группу «PROSSPEKT» не только это!

Ольга Палюшик:

И, естественно, нас поразила красота! Всё зелёное, пальмы вокруг. Мы вышли из самолёта – и жара! А у нас осознание того, что дома, в Беларуси, потихоньку холоднеет. Нам говорят: это ещё прохладно! Мы с недоумением: Как? С этим всем: и климатом, и культурой мы столкнулись впервые. Я даже в первое время фотографировалась с иероглифами!

Экзотическая пища для белорусских желудков

Если менталитет азиат «PROSSPEKTы» восприняли на «ура», то к специфической кухне у группы сложилось двоякое отношение. С одной стороны, большое количество свежих морепродуктов и диковинных фруктов и овощей, с другой – острая специфическая кухня, совсем чужая для белорусских желудков!

Николай Знахарчук:

Нам повезло! У нас была возможность питаться европейской кухней. Кто-то любил иногда что-то азиатское попробовать, кто-то принципиально не прикасался к азиатской еде. Мне нравились овощи, которые для Беларуси в диковинку! Фруктовый салат! Из чего же они его делали?

Ольга Палюшик:

Это были невероятные фрукты с колючками! Их нужно очищать. Одни на вкус напоминают крыжовник, другие – клубнику. Что-то мы для себя открыли, и казалось: было бы здорово это и здесь кушать.

Николай Знахарчук:

Старались есть много рыбы и морепродуктов. Там креветки, которые не тигровые, они таких размеров, как у нас тигровые! Креветки с ладонь!



Ольга Палюшик:

А вообще – всё ну очень острое! Было где-то тяжеловато. И когда мы просили: «Пожалуйста, принесите нам блюдо не острое», нам говорили: «Нет-нет, это не острое, это вообще не острое, это специально для европейцев». В итоге нам приносят блюдо, которое мы запиваем, чем только можно, лавашами заедаем... Они-то привыкли, для них это норма!

Как «PROSSPEKTы» Новый год встречали…

В Азию «PROSSPEKTы» уехали из осенней Беларуси. Там солнце, пальмы, а на родине – деревья сбросили листву, выпал снег, ударили морозы… а 31 декабря пришел Новый год – праздник, который группа встретила там, где не принято украшать ель, покупать мандарины и заправлять традиционное оливье.

Николай Знахарчук:

Мы встречали мировой Новый год! Наверное, раз шесть! Когда мы встречали белорусский, там было уже четыре утра! За пять минут до Нового года мы закончили своё выступление. Мы в костюмах, в гриме встретили этот праздник! И так должно быть, этого мы желаем всем артистам! Кстати, прошлый год мы тоже встречали в работе! И это было очень здорово! Через 15 минут после боя курантов побежали выступать! И весь год прошёл также плодотворно. Этот год должен пройти ещё более плодотворно, потому что результат восхищает!

Ольга Палюшик:

Да, Новый год мы встретили в работе. Нет, занимаясь любимым делом, – вот так правильнее! С микрофоном!

Николай Знахарчук:

Было безумно красиво! Мы видели ночной город. Он весь светился огоньками! Там есть традиция – запускать в небо фонарики. Знаете, как у нас, иногда на праздники запускают большие китайские фонарики! Мы видели пляж. Там было много огоньков, салютов и туристов! Кстати, туристы, как в последний раз стараются отметить Новый год! Была дискотека на воде, ди-джеи прямо в море поставили сцену, где-то в метрах 200 от берега. И люди покупали билеты, прямо в воде танцевали, отрывались не на шутку!

«Мы соскучились по нашей публике»

«Туристы, как в последний раз стараются отметить Новый год», – сказал Николай, предвосхищая дальнейший поворот событий… Все хорошее, впрочем как и все плохое, рано или поздно заканчивается. Прошел Новый год, подошли к концу и незабываемые азиатские гастроли… Хоть в Азии «PROSSPEKTам» явно было хорошо, домой они торопились,… чтобы еще раз встреть Новый год! А если совсем уж серьезно, то и не только поэтому.

Николай Знахарчук:

По приезду в Беларусь мы купили пельмени, сметану, кефир. Сделали себе варёную картошечку, курочку.

Ольга Палюшик:

И салат Оливье!

Николай Знахарчук:

А ещё «Советское шампанское». И чёрный хлеб, его в Азии тоже не было. Три месяца – самый оптимальный срок на то, чтобы по чему-то соскучится, но тебе вроде и не успело наскучить то, что там. На Новый год в Азии кто-то из наших пошёл кушать селёдку под шубой в русский ресторан.

Ольга Палюшик:

И все же мы будем скучать, во всяком случае, пока не придёт весна – это точно.

Николай Знахарчук:

Как сказала наша хорошая знакомая, в жизни всё этапами. И мы понимаем, что это действительно так. Мы закончили тот этап, это было ёмко, очень необычно, даже загадочно. Мы теперь знаем, в какую сторону нам стоит двигаться, и мы обязательно будем радовать своих поклонников новыми концертами, новой музыкой и клипами. Мы соскучились по нашей публике, мы не видели её около пяти месяцев!

Ольга Палюшик:

Если бы у нас спросили: Вы хотите ещё раз пройти этот этап, мы бы, не задумываясь, согласились. Но посвящать этому всё время – не смогли бы. Потому что у нас есть задумки, планы, которые существуют вне мюзикла. Хочется многое сделать, многое успеть.

Азиатские сувениры на память

Лёгкая грусть о прошедшем, как и принято, скрашивается не только воспоминаниями, которыми бесконечно можно делиться с родственниками, друзьями, знакомыми и, как это бывает у артистов, с публикой на своих концертах, но и подарками. Сувениры – большие и маленькие, яркие и не очень, тихие и громкие – говорящие о чем-то и купленные просто потому, что «прикольно», привозят все люди без исключения. Не упустили такой возможности и «PROSSPEKTы».

Ольга Палюшик:

Привезли с собой дудку, а вместе с ней какого-то жука. От него пришлось избавиться. Дудка сохранилась, она работает. В Азии там все владеют этой штукой. На ней можно сыграть даже дилетанту.

Николай Знахарчук:

А этого человечка мы купили в храме буддийском, самом большом храме Юго-Восточной Азии. Он нам понравился!

Ольга Палюшик:

То, что нам нравится, мы всегда берём, хоть и не всегда умеем этим пользоваться. Он должен как-то руками разводить!

Николай Знахарчук:

А вот лягушка. Она обозначает что-то очень хорошее. Она квакает!

Ольга Палюшик:

Для нас секрет, как они это делают из дерева. Потому что на самом деле она из дерева, но там, внутри, пустота. И как они только вырезают это, через какие тонкие отверстия!? У нас таких лягушек было достаточно много, но все пораздавали, пораздаривали. У нас было чемодана два сувениров! Мы засовывали их в гитары, в чехлы, упаковывали пенопластом, потому что всё это хрупкое.

Николай Знахарчук:

У нас было очень много слонов, три или пять! Но мы их тоже подарили. Они были ну уж очень красивые, из слоновой кости, декорированные камушками.

Николай Знахарчук:

А эта шапочка – символ добра, радости и беззаботной жизни! По приезду домой, она заняла почётное место на рождественской ёлке!

Ольга Палюшик:

Да! На самой верхушке!

Николай Знахарчук:

У нас ведь не было возможности видеть снега на Новый год!



Группа «PROSSPEKT» о «Евровидении»

Восторг – восторгом, грусть – грустью, но за одним этапом обязательно начинается другой. На улице календарная весна, «PROSSPEKT» в Минске, на носу весенние концерты для родной публики. За то время, которое группа пробыла в Азии, в отечественном шоу-бизнесе мало что изменилось, разве что белорусы выбрали очередного представителя нашей страны на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 2013 году штурмовать музыкальный Олимп будет заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская. У «PROSSPEKTов» во время отбора было в самом разгаре участие в мюзикле. А может в 2014 группе стоит поставить новую планку, да попытать свое счастье на этом поприще?

Ольга Палюшик:

Мы об этом задумывались с первого года существования нашей группы! И как-то ни на чём не сходимся. По крайней мере, у нас пока нет самоцели туда попасть.

Николай Знахарчук:

Возможно, мы не готовы к этому морально. Конкурс очень хороший, но пока нам этого не хочется. Видите, мы не говорим, что мы никогда не будем участвовать в Евровидении! Мы не знаем. Просто сейчас занимаемся саморазвитием и настроены на создание музыки, а не на продвижение себя как группы на конкурсе «Евровидение». Всему своё время.

Ольга Палюшик:

А может через неделю, через две к нам придёт прозрение, и мы скажем: Евровидение-2014 - будем готовиться! Мы никогда не писали песен специально для «Евровидения», не готовили номера для отборочных туров. Пока не было самоцели! Но мы следим за тем, кто участвует, кто проходит в полуфинал, в финал. Для нашей страны это, почему-то, большое событие.

Николай Знахарчук:

И оно не может просто так мимо прийти. Мы иногда не успевали посмотреть финал из-за концертов. Смотрим в Интернете. В Европе нет культа «Евровидения», люди отправляются туда, чтобы себя прорекламировать. Там нет цели, самоцели победить. У белорусов к этому другое отношение.



Ольга Палюшик:

Когда в этот раз в Беларуси проходили отборочные туры, нас здесь не было. О том, что поедет Ланская узнали из Интернета. Это было предсказуемо достаточно.

На подготовку к «Евровидению» мы смотрим изнутри. Это такая колоссальная подготовка: записывать песню, ставить номер, изготавливать костюмы, посвящать этому много времени и нести финансовые затраты. Это огромные усилия со стороны артистов. Если человек так стремится к этому конкурсу, если он делает это искренне, и у него хватает сил на то, чтобы неоднократно пытаться…

Николай Знахарчук:

То мы можем сказать: «Ну раз так, то удачи».

Ольга Палюшик:

У всех свои пути, свои дороги. Кто-то старается попасть на поп-фестивали, рок-фестивали. Кто-то стремится пробиться на постсоветское пространство: в Россию, в Украину. Любая работа заслуживает уважения, если человек делает это искренне.

Неотъемлемой частью любого музыкального соревнования, и «Евровидения» в том числе, является проведение промо-акций. За всю историю белорусского участия в этом конкурсе, как только не извращались артисты! На белорусской вечеринке Анжелика Агурбаш встречала гостей салом и «гарэлкай», а, например, Руслан Алехно предлагал переодеться в фирменное нижнее бельё! Солисты группы «PROSSPEKT» хоть и говорят, что к участию в «Евровидении» не готовы морально, да и самоцели такой нет, но пофантазировать на эту тему все же не отказались.

Николай Знахарчук:

Отвезли бы гитары, музыку. Диски, майки…

Ольга Палюшик:

Там же тоже, кто как выпендрится, кто как придумает. У кого-то конфеты. Это могут быть подставки под кашки, пивные кружки.

Николай Знахарчук:

Скажем так, Оленька бы занималась женственной частью, а все наши ребята – мужской. Мы вообще сами любим коллекционировать подставки со всего мира.



Ольга Палюшик:

Это было бы что-то креативное!

Николай Знахарчук:

Что-то очень наше!

Ольга Палюшик:

Самое главное в этом деле – удовольствие. Креативность должна приносить удовольствие.