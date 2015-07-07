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«Мисс Россия-2013» отчислена из ВГИКа из-за «двойки» режиссера Меньшова

07 июля 2015 09:01
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Новости России. Обладательница титула «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова не смогла сдать экзамен после первого курса на актерском факультете ВГИКа.

Как рассказала девушка порталу SUPER.RU, оскароносный режиссер Владимир Меньшов, принимавший экзамен, не поверил актерской игре своей студентки.



Эльмира Абдразакова:
На экзамене я была задействована в эпизодической роли, но несмотря на это Меньшов меня увидел. Оценку он не озвучил, а просто сказал: «Прощаемся». Я не понимаю, почему мне поставили такую оценку и что мне теперь с ней делать. Раз так сложилось, я пересдавать точно не буду, тем более мне такой возможности не дали, хотя однокурснику разрешили.

20-летняя Эльмира поступила во ВГИК с третьей попытки. После неудачи на экзамене девушка не собирается паковать чемоданы, говорит, что, быть может, вновь попытает счастья. В следующем году и не на курсе Меньшова.

«Мисс Россия-2013» отчислена из ВГИКа из-за «двойки» режиссера Меньшова-1



На своей странице в социальной сети Абдразакова произошедшее назвала испытанием и отметила, что «любые испытания в жизни, не просто так».

«Мисс Россия-2013» отчислена из ВГИКа из-за «двойки» режиссера Меньшова-3


Эльмира Абдразакова. Запись в Instagram

Напомним, весной 2013-го Эльмира Абдразакова стала невероятно популярной на Родине. Победительницу конкурса красоты «Мисс Россия-2013» в одночасье захлестнула волна поклонников. Девушка активно пользуется социальными сетями. Число подписчиков Эльмиры после её победы в престижном конкурсе росла неимоверными темпами: полторы тысячи за полдня.

На что потратила девушка победные 100 тысяч долларов? Читайте здесь.

# общество # Фотофакт # Мисс мира # Эльмира Абдразакова

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