Саша Немо и музыкант группы «Руки Вверх» создают совместный проект

В гостях ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ певец Саша Немо и участник группы «Руки Вверх» Алексей Потехин. Музыканты рассказали как сложился их дуэт и чего от этого ждать.

Алексей Потехин, музыкант:

Не секрет, что в Беларуси очень красивые женщины. И пока я дошел до вашей студии, был в шоке, потому что столько красивых девушек я не видел еще! Это во-первых, а во-вторых, у меня много хороших знакомых, которые приезжают к нам в Россию, в Москву в особенности. И мы много пишем, постоянно возникают какие-то новые темы. И вот наши с Сашей друзья познакомили нас, предложили сделать мини-коллектив, потому что пока все только начинается.

Саша Немо, певец:

Я выступлю в качестве аранжировщика Лёшиных песен. А что он уже с ними будет делать - это уже его личное дело. Получилось так, что я выслал ему демо-версии со своим исполнением. Это, наверное, зацепило как Лёшу, так и его знакомых.

Алексей Потехин:

Но тогда я не знал еще конкретно, что он у вас такой популярный и известный. И подумал...

Саша Немо:

Очередная студийная мышь (смеется)! Никто сейчас не собирается на руинах группы «Руки Вверх» строить новую группу.

Алексей Потехин:

Саша правильно говорит. Мне просто интересен новый тандем, потому что мне самому приходится работать те песни, которые все знают - песни «Руки вверх». А попытаться сделать новый творческий проект - для музыканта это важно.

Совместное творчество напоминает формат «Руки Вверх» или это что-то принципиально новое? На сколько материал этой группы близок вам сейчас?

Алексей Потехин:

Понимаете, другая атмосфера. У многих моих знакомых и фанатов, ребят, которые до сих пор это слушают, уже и по двое, и по трое детей. Женщины уже взрослые - 35-40 лет. Они уже такого, как было раньше, когда они запрыгивали на сцену и раздирали на нас одежду, лезли в окна, уже нет. Возможно, если получится тандем, то можно придумать что-то новое.

А я знаю трех человек, которым заходят любые песни Саши Немо! Двух точно, и одного, что называется, понаслышке. Это Светлана, жена Саши, и его дети. Как они поживают?

Саша Немо:

Светлана мой самый строгий критик! У нас вес хорошо! Про маленьких детей, как правило, особо не говорят, чтобы не сглазить. Все хорошо, мы растем. Мы еще не показываемся на публике, дабы еще как-то подержать интригу. Ну а старшая дочь моя растет будущей чемпионкой по художественной гимнастике. Я уверен, что у нее все получится! А супруге моей, пользуясь случаем, большое спасибо за то, что она меня терпит уже четырнадцатый год и мы вместе, слава Богу.

Тандему - быть! Возможно скоро мы узнаем и услышим что-то совершенно новое, необычное, может даже новый музыкальный жанр...

Саша Немо:

Придется мне тогда пообещать! Я обещаю, что в ближайшее время у нас появится новая песня, она обязательно запуститься на радио. Мы сделаем это! Обязательно при обязательно!