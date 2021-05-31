Внучка рисует, а внук хочет заниматься рекламой. Гендиректор холдинга «Марко» рассказал о семье и хобби

Продолжили ли дети и внуки династию генерального директора «Марко», Николая Мартынова, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Продолжили ли дети и внуки вашу династию?
Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
Да. У меня сын работает директором одного из предприятий. Дочка тоже, но она больше занимается комплектацией, поэтому тоже это отрадно. Но внуки еще у меня небольшие, но тем не менее старшей внучке 14 лет, она рисует. Но чтобы стать модельером, нужно получить образование в этом направлении, у нее есть к этому желание. Внук больше к планшету, компьютеру, но сказал: «Дедушка, ты мне дай какие-то рекламные ролики, я создам свой аккаунт и буду пытаться тебе рекламными делами заниматься».
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