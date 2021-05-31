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Внучка рисует, а внук хочет заниматься рекламой. Гендиректор холдинга «Марко» рассказал о семье и хобби

31 мая 2021 11:09
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Продолжили ли дети и внуки династию генерального директора «Марко», Николая Мартынова, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Продолжили ли дети и внуки вашу династию?

Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
Да. У меня сын работает директором одного из предприятий. Дочка тоже, но она больше занимается комплектацией, поэтому тоже это отрадно. Но внуки еще у меня небольшие, но тем не менее старшей внучке 14 лет, она рисует. Но чтобы стать модельером, нужно получить образование в этом направлении, у нее есть к этому желание. Внук больше к планшету, компьютеру, но сказал: «Дедушка, ты мне дай какие-то рекламные ролики, я создам свой аккаунт и буду пытаться тебе рекламными делами заниматься».

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Внучка рисует, а внук хочет заниматься рекламой. Гендиректор холдинга «Марко» рассказал о семье и хобби-1

Работа – это большая часть нашей жизни, но есть еще и отдых. У вас есть два хобби: охота и рыбалка. Это ваша отдушина?

Николай Мартынов:
Наверное, да. Если честно, до конца мы не умеем хорошо работать. А почему? Потому что мы не умеем хорошо отдыхать. Это, казалось бы, разные вещи, но они взаимосвязаны. Поэтому я пытаюсь быть на охоте – это нормальное увлечение. Природа разная весной, летом, осенью и зимой. У меня дача стоит на берегу Двины, а недавно там станцию поставили, поэтому вода поднялась, и река стала прекраснейшей. Просто без удочки посмотреть на нее – уже совсем другое настроение.

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Обувь # Мода # Николай Мартынов # Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Фотофакт # общество

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