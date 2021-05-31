Первая модель обуви продаётся до сих пор. Какие новые товары производит компания «Марко»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор холдинга «Марко» – Николай Мартынов.

У нас есть информация, что самая первая пара обуви (модель), до сих пор успешно продается. Это правда?

Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:

Да, у нас две такие модели. Полтора миллиона каждая модель – это уникально. Мы даже не меняли ни форму, ни дизайн. Сама модель до сих пор появляется (не в тех количествах, что 15 или 20 лет назад), но она продается, поэтому я считаю, что это успех этой модели.