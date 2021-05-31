Первая модель обуви продаётся до сих пор. Какие новые товары производит компания «Марко»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор холдинга «Марко» – Николай Мартынов.
У нас есть информация, что самая первая пара обуви (модель), до сих пор успешно продается. Это правда?
Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
Да, у нас две такие модели. Полтора миллиона каждая модель – это уникально. Мы даже не меняли ни форму, ни дизайн. Сама модель до сих пор появляется (не в тех количествах, что 15 или 20 лет назад), но она продается, поэтому я считаю, что это успех этой модели.
Сегодня вы заняли нишу не только обуви, но и аксессуаров. Что «Марко» предлагает модникам?
Николай Мартынов:
У нас есть кожгалантерея – это сумочки, капсульные модели, которые идут в комплекте к обуви: и к мужской, и к женской. Также мы сегодня на таком начальном пути создания одежды из натуральных материалов: из кожтоваров, овчины и пушнины. У нас сырьевая база – это норка, каракуль. Мы сейчас плотно работаем с Узбекистаном. К концу года мы должны наладить еще, кроме овчины, пушнины, кожтовар, который будет и для одежды, и для нашей кожгалантереи, и для обуви.
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