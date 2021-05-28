Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей
Если лето не идет к нам, мы идем к лету. Под бурные аплодисменты и прямо по подиуму. Модное детское дефиле холдинга «Марко» словно намекает матушке-природе, что пора пробуждаться. К тому же выгулять новенькие туфельки у маленьких модниц повод точно найдется. А еще сланцы, сандалии, кеды и кроссовки готовы красоваться не только на модном показе, но и в ромашковом поле.
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга «Марко»:
Мы эти презентации делаем перед своими покупателями, в основном это наши минские показы. Мы сейчас больше упор делаем на молодежные коллекции. У нас есть признание авторитетных комиссий как молодежный бренд. Уже мы три года подряд завоевываем этот молодежный бренд.
Превратиться в лесную фею, околдовывая все вокруг, – о чем еще может мечтать стильная кроха? Для образа сказочной нимфы идеально подойдут миниатюрные сандалии. Главное выбрать свой неповторимый дизайн.
Вероника Бельская, стилист:
Для самых активных дизайнеры продумали классные модели треккинговых сандалий, которые практичны, удобны и с максимальной вентилируемостью, но при этом с закрытой носочной частью для безопасности.
Первый выход в новеньких туфельках – это как первая любовь – волнительно и незабываемо. Серебристый металлик с нежным женственным декором придадут образу романтизма.
Вероника Бельская:
В новой коллекции «San Marco» дизайнеры заключили абсолютно все, что можно придумать необычного и интересного для детей. Это серебристый блеск, это необычность форм в подошве, это голография, это металлизированные какие-то вставки.
Черный бархат всегда самодостаточен. Он подчеркнет своенравную натуру, а игривый бант создаст интригу.
Вероника Бельская:
Очень продуманным ходом является использование принтованных резинок и лент в обуви, что позволяет хорошо регулировать под детскую стопу босоножки и сандалии.
Первым делом – самолеты. Покорять новые вершины лучше в удобной обуви. Кроссовки – это четкое попадание в тренды.
Вероника Бельская:
Кеды и кроссовки – это вообще неотъемлемая часть гардероба практически любого ребенка. Не только для занятия физкультурой, но и в повседневной жизни, поскольку дети активные. Для них разработаны облегченные полиуретановые подошвы либо бабл-подошвы, которые сейчас являются трендом.
Также очень модные подошвы с анималистичным принтом либо с какими-то лого.
Брутальность идет даже девчонкам. Массивные кроссовки привлекают внимание и подходят под любой гардероб.
А вот неоновые модели – настоящая сирена. Отзывается всем юным стилягам. Пусть каждая кроха этим летом будет в центре внимания вместе с «Марко»!