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Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей

28 мая 2021 07:33
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Если лето не идет к нам, мы идем к лету. Под бурные аплодисменты и прямо по подиуму. Модное детское дефиле холдинга «Марко» словно намекает матушке-природе, что пора пробуждаться. К тому же выгулять новенькие туфельки у маленьких модниц повод точно найдется. А еще сланцы, сандалии, кеды и кроссовки готовы красоваться не только на модном показе, но и в ромашковом поле.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-1

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга «Марко»:
Мы эти презентации делаем перед своими покупателями, в основном это наши минские показы. Мы сейчас больше упор делаем на молодежные коллекции. У нас есть признание авторитетных комиссий как молодежный бренд. Уже мы три года подряд завоевываем этот молодежный бренд.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-4

Превратиться в лесную фею, околдовывая все вокруг, – о чем еще может мечтать стильная кроха? Для образа сказочной нимфы идеально подойдут миниатюрные сандалии. Главное выбрать свой неповторимый дизайн.

Вероника Бельская, стилист:
Для самых активных дизайнеры продумали классные модели треккинговых сандалий, которые практичны, удобны и с максимальной вентилируемостью, но при этом с закрытой носочной частью для безопасности.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-7

Первый выход в новеньких туфельках – это как первая любовь – волнительно и незабываемо. Серебристый металлик с нежным женственным декором придадут образу романтизма.

Вероника Бельская:
В новой коллекции «San Marco» дизайнеры заключили абсолютно все, что можно придумать необычного и интересного для детей. Это серебристый блеск, это необычность форм в подошве, это голография, это металлизированные какие-то вставки.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-10

Черный бархат всегда самодостаточен. Он подчеркнет своенравную натуру, а игривый бант создаст интригу.

Вероника Бельская:
Очень продуманным ходом является использование принтованных резинок и лент в обуви, что позволяет хорошо регулировать под детскую стопу босоножки и сандалии.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-13

Первым делом – самолеты. Покорять новые вершины лучше в удобной обуви. Кроссовки – это четкое попадание в тренды.

Вероника Бельская:
Кеды и кроссовки – это вообще неотъемлемая часть гардероба практически любого ребенка. Не только для занятия физкультурой, но и в повседневной жизни, поскольку дети активные. Для них разработаны облегченные полиуретановые подошвы либо бабл-подошвы, которые сейчас являются трендом.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-16

Также очень модные подошвы с анималистичным принтом либо с какими-то лого.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-19

Брутальность идет даже девчонкам. Массивные кроссовки привлекают внимание и подходят под любой гардероб.

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-22

А вот неоновые модели – настоящая сирена. Отзывается всем юным стилягам. Пусть каждая кроха этим летом будет в центре внимания вместе с «Марко»!

Для самых активных – треккинговые сандалии. Показываем новую коллекцию летней обуви «Марко» для детей-25

*На правах рекламы.

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