Новости по тегу #Обувь

Важно: выбирайте продукты под ваш материал, будь то кожа, замша или нубук.
Если вы еще не успели подготовиться к осеннему сезону, сейчас самое время, потому что в «Марко» представлена осенняя коллекция.
«Мы с Университетом легкой промышленности, наш технологический, мы с ним работаем в этом направлении. Потом с дизайнером, он помогал нам формировать – это итальянец».
Новинки и распродажа прошлогодней коллекции! Показываем модели женской обуви, которые вам точно понравятся.
Новая коллекция обуви от «Марко» – это идеальное решение для ваших летних образов.
Обзор новой весенней коллекции смотрите прямо сейчас!
Уже рассматривается локация для размещения этого комплексного объекта.
Предлагаем окунуться в уютную атмосферу зимнего шопинга вместе с компанией «Марко». Ботфорты, угги и челси на меху в нашем модном обзоре.
26 ноября на календаре, сегодня отмечают Международный день сапожника.
«Марко» – это идеальное сочетание стиля, комфорта и тепла. В новой коллекции вы обязательно найдете что-то по душе.
Французский журнал Vogue назвал обувь, которая будет на пике моды осенью 2024 года.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33