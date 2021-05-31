Что надеть на выпускной? Показываем стильные образы

До самого долгожданного школьного вечера остаются считанные дни. Это волнительный день как для родителей, так и для выпускников. Чтобы все получилось идеально, готовиться нужно уже сейчас. Вместе со стилистом мы подобрали образы, которые помогут любой девушке стать королевой бала.

Татьяна Лешко, стилист:

Из классических образов актуальными остаются платья в диоровском стиле с пышной юбкой длины миди или макси. Бюстье или на тонких бретелях. Такое платье подчеркнет хрупкость юной красавицы. Классика выпускных – шелк, сатин, атлас, струящиеся ткани. Платья могут быть не только однотонными, но и принтованными. Мы выбрали черно-белый принт, который отлично подчеркивает драматичность натуры.

Классическое платье на тонких бретелях, с пышной юбкой и легкими локонами – прекрасный образ, который подойдет романтичной барышне.

При этом, к такому платью могут быть обуты туфельки «Мэри Джейн», и это не каблук, а очень удобная обувь, в которой можно протанцевать весь вечер.

Не теряют своей актуальности и платья-комбинации. Такой наряд сделает юную леди более утонченной. К образу отлично подойдет жакет.

Татьяна Лешко:

Также в этом сезоне очень актуально мини. Девушка может выбрать мини-платье А-силуэта или даже костюм с юбкой-шортами, с нарядным топом, расшитым стеклярусом, который будет красиво переливаться в вечернем свете.

Открытая спина – еще один модный элемент в нарядах 2021 года, а в совокупности с тонкими лямками и бретелями выглядит очень трендово и женственно, по мотивам Жакмюс.

Татьяна Лешко:

Кроме того, можно рассмотреть вариант такого комплекта, как брюки и топ. Мы выбрали яркий костюм из серебристой люрексовой ткани, немного в стиле диско и слегка успокоили его белым пиджаком. Такой комплект отлично будет смотреться на яркой зажигательной девчонке.

Выпускной – это праздник юности и свежести. При выборе наряда стоит отдать предпочтение пастельным оттенкам и ярким цветам, но если юная особа предпочитает черный цвет, то пусть наряд будет более легким. Например, из полупрозрачной ткани или декорированный легкими перышками, как в нашем случае.

В качестве наряда на выпускной можно подобрать не только платье, но и комбинезон. Выбирайте оттенки в соответствии со своим цветотипом. Чем ярче и контрастнее внешность девушки, тем более яркий наряд сможет подчеркнуть ее красоту. Комбинезон смотрится дерзко и в то же время стильно.