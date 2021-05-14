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Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом?

14 мая 2021 09:26
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Солнечный июнь уже на носу, а на ножки выбираем обувь «Марко». Высокий тонкий каблук давно канул в Лету, стильное «да» за фигурным и небольшим, сегодня это классика.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -1

Ровно, как и пара кроссовок. Невесомая подошва литьевого метода крепления, натуральная кожа и текстиль закружат в курортном «лав стори».

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -4

Софья Пчелко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Преимущества литьевого метода многие покупатели уже оценили, потому что эта обувь более гибкая и легкая. В нашей коллекции появился один новый молодежный фасон, который мы назвали «Барселона». Прототипом для создания стала обувь эспадрильи.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -7

В моделях летней обуви присутствует перфорация – это не только является элементом декора. Перфорация может быть сквозной и несквозной. Если она сквозная, это позволяет ноге чувствовать себя максимально удобно. В нашей коллекции очень много моделей присутствует из бесподкладочных материалов, за счет этого они гибкие и легкие.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -10

Летняя коллекция «Марко» – красочный салют из принтов и оттенков. Но самые броские модели сезона – в натуральных цветах и материалах.

Юлия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Это крафтовость и отсылка к старым традициям ручной работы. Различного рода плетения, макраме, кружево, натуральные ткани, рогожа, небеленое полотно, лен.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -13

В век пандемии (ограниченного передвижения) мода на цвета, которые напоминают нам о ярком солнечном дне на берегу моря. Более спокойный тренд, но не менее яркий – это нежные постельные оттенки с легким перламутровым блеском драгоценных камней.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -16

В босоножках «Марко» легко коснуться теплого ветерка и не обжечься о раскаленный асфальт. Силиконовые вставки придают невесомость. Среди новинок – необычные формы конструкций.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -19

Софья Пчелко:
Абаркасы или их еще называют «абарки». Исторические корни этой обуви уходят на остров Менорка. В Римской империи такая обувь отлично защищала ногу от внешнего воздействия, была гибкой и легкой. В современной интерпретации абаркасы тоже обладают этими достоинствами. Вы можете приобрести в магазинах «Марко» по демократичной, хорошей и привлекательной цене.

Гибкие и лёгкие. Какую женскую обувь модно носить этим летом? -22

Этим летом сияйте ярче солнца и открывайте новые горизонты вместе с «Марко».

*На правах рекламы.

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