Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.
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