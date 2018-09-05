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Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

05 сентября 2018 09:40
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Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

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# Мода # Мода # Наталья Зеневич # Фотофакт

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