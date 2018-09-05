Этот цвет актуален в осеннем гардеробе каждый год. Секрет стилиста

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Есть ли модный цвет в этом сезоне?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:

Можно сказать, что из года в год осенние цвета повторяются, только меняются оттенки. Если вы хотите инвестировать свои средства в базовый осенний гардероб, чтобы он вам пригодился и год, и два, и три, то смело приобретайте одежду в красных насыщенных оттенках.

В прошлом году – марсала, в этом году – красная груша.

Но, в любом случае, это сочетание красного с коричневым, более плотный такой насыщенный цвет, напоминающий цвет опадающих листьев. Красный цвет более яркий, чисто красный, доблестный красный тоже актуален. Зелёные цвета невероятно всегда популярны осенью. В этом году цвет, напоминающий цвет хаки. Он называется «оливки для мартини».

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста