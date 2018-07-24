Белорусы создали персонального стилиста на базе искусственного интеллекта: как он работает?

Казалось бы, одеваться модно – совсем не сложно, ведь глянцевые издания ежемесячно сообщают своим почитателям о последнем писке сезона. А вот уметь грамотно сочетать вещи между собой, да так, чтобы они подходили именно вам – задача, которая под силу далеко не каждому. Белорусские айтишники бросили вызов недешёвым персональным имиджмейкерам и создали собственного уникального стилиста на базе искусственного интеллекта.

Кирилл Сидорчук:

Например, у вас есть штаны, вы их фотографируете, грузите к нам, и алгоритм предлагает вам рубашку, обувь, шляпу, сумку, что угодно. И всё это вместе получается модным. Почему мы говорим, что это модно? Потому что в реальном времени наш алгоритм анализирует визуальную модную информацию. Постоянно в тренде, выделяет какие-то модные правила и за счёт этих правил строит модные образы.

Наверное, у каждой модницы в смартфоне хранятся фото желанных, недосягаемых вещей, увиденных на просторах всемирной паутины. Разработчики зрят прямо в корень женской натуры и предлагают прекрасным дамам получить вожделенную обновку при помощи нейросети.

Кирилл Сидорчук:

Вам понравилась какая-то вещь. Вы знаете, как она выглядит. На обычном сайте, на котором десятки, сотни тысяч вещей, вам понадобится несколько часов для того, чтобы найти именно ту, которую вы хотите. Вы можете сделать фотографию этой вещи на каком-то человеке либо сделать скриншот из интернета, загрузить в наше приложение. Мы распознаем эту вещь на картинке и покажем, где её купить в наших магазинах-партнёрах.

С проблемой «нечего надеть» теперь тоже можно попрощаться. Умный стилист создаст модный аутфит на все случаи жизни. Кирилл Сидорчук:

У вас есть какое-то важное мероприятие, и вы совершенно не знаете, что вам одеть. Вы просто выбираете этот повод, скажем, интервью или первое свидание. И алгоритм начинает вам создавать готовые модные образы, которые можно сразу же купить.

Искусственный интеллект не станет посягать на индивидуальность. Стильный лук нейросеть подберёт с учётом вашего уникального вкуса. Кирилл Сидорчук:

Эти образы будут персонализированы именно под вас. Для того, чтобы дать эту персонализацию, мы используем множество информации о вас, в том числе, цвет ваших глаз, вашей кожи, ваших волос.

Александр Криволап:

Мы всё это агрегируем, и, скажем так, высчитываем ваш ДНК стиля.

Владислав Каминский:

Мы не ставим цель изменить стиль человека. Мы не «Модный приговор». Не говорим: выкинь свои старые вещи и купи у нас. Мы понимаем, что у каждого свой стиль. Помимо экономии времени и денег, у программы имеется масса других преимуществ. Кирилл Сидорчук:

К живому стилисту не может прийти десять человек одновременно и попросить совет. А сейчас такое время, что все хотят всё сразу и быстро. А у нас это могут получить даже сто тысяч человек одновременно. Плюс, наш алгоритм работает 24/7. Плюс: он не ошибается.