Как женщине выглядеть моложе своих лет при помощи одежды и макияжа? Секреты от специалистов

Выглядеть моложе – легко! Правильно подобранный макияж и одежда в этом лучшие помощники. Просто сменив стиль, вы сможете изменить представление людей о вашем возрасте. Мария Вишнякова-Садовская, стилист:

Чтобы создать романтичный образ, например, вечернего плана, мы можем использовать различные красивые женственные платья, которые красиво подчеркнут наш силуэт. В возрасте для девушек 35+ мы можем использовать красивые V-образные образы, которые вытянут наш силуэт.

Светлые оттенки в одежде позволяют женщинам выглядеть моложе. Выбранная вещь должна подчеркивать фигуру. Так, например, мешковатые свитеры и платья-балахоны делают старше, а вот джемперы теплых оттенков или платья с подчеркнутой ремешком талией омолодят.

Мария Вишнякова-Садовская:

Необходимо темные тона плотные, темно-коричневые убирать от лица и использовать лучше их пониже талии. В качестве брюк, юбок, а ближе к лицу надевать блузки, жакеты легких оттенков, которые красиво освежат наше лицо.

Не стоит также пренебрегать аксессуарами. Но будьте осторожны: ведь большие кольца, тяжелые сережки, громоздкие колье с камнями и цветами лишь сделают старше. Также излюбленные всеми дамами золото и жемчуг следует заменить украшениями из серебра или искусственного металла. Мария Вишнякова-Садовская:

Если мы хотим выбрать платье с открытым рукавом, мы должны понять позволяют ли наши руки подчеркнуть данный момент. Для женщин от 35 лет лучше всего не использовать массивную обувь на платформе, потому что она тоже утяжеляет наш силуэт, делает его грубым и неинтересным.

Еще одним этапом на пути к вечной молодости является макияж. Садаф Володько, визажист:

Главное правило идеального возрастного макияжа – это хорошо увлажненная кожа. Поэтому сперва мы должны нанести увлажняющий крем, дождаться, пока он впитается. Затем я рекомендую использовать сыворотки с добавлением гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота позволяет удерживать нам влагу в коже.

Неровности на лице и морщинки способен скрыть тональный крем легкой текстуры. Его следует наносить тонким, ровным слоем. Что касается теней, то тут стилисты настоятельно рекомендуют пользоваться коричневыми и бежевыми оттенками. Также не следует в возрастном макияже использовать черную подводку для глаз, поскольку она лишь подчеркнет неровности и морщинки. Садаф Володько:

Главная задача возрастного макияжа – это приподнять лицо вверх. Лифтинг-эффекта нам позволяют добиться тональные средства со светоотражающим эффектом, консилеры, пудры.