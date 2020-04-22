«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Помимо человеческих судеб, есть еще таинственная история исчезновения, связанная с Могилевом 1941-го.

Больше восьми с половиной веков он – духовный оберег наших земель. На боковых торцах святыни помещена большая завещательная надпись: «Пусть не выносят его из монастыря никогда и не продают, и не отдают. Если не послушается кто и вынесет из монастыря, пусть не поможет ему святой крест ни в жизни этой, ни в будущей, пусть проклят будет он Святой Животворящей Троицей и святыми отцами»

Еще перед войной в готовящийся стать столицей Могилев стекаются реквизированные из храмов ценности. Так, из минского Белгосмузея сюда попала коллекция антикварного фонда СССР, а вместе с ней и Крест Евфросинии Полоцкой.

Хранить святыню было решено не в местном историческом музее, а вместе с другими драгоценными артефактами отправить в комнату-сейф Могилевского обкома партии.

В 1944-м, когда Могилев освободили от фашистских захватчиков, возник вопрос: куда делись ценности, ведь сейф оказался пуст. Серебряный и золотой ключи от Могилева, сани Наполеона, трон Екатерины II, сотни старинных икон 13-18 веков, коллекция риз и окладов, было там и Слуцкое Евангелие.

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:

По воспоминаниям Мигулина, именно замочная скважина была автогеном расширена. Мигулин в акте 22 декабря 1944 года вписал ценности и дал им оценочную стоимость. Причем оценивал он предметы по памяти, произвольно.

Для чего это было сделано? Так как нужно было предъявить репарационные платежи Германии. Крест, например, Мигулин оценил в 6 миллионов рублей, ризы для икон, оклады, утварь церковную он оценил в 10 миллионов. В целом, все ценности могилевского музея были оценены в 60 миллионов. Двойной таран авиатора Николая Терёхина. Рассказываем, как это было