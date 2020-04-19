Станет ли наш Версаль альтернативой французскому? Рассказываем, как вернуть былое великолепие белорусских замков

Новости Беларуси. Пищаловский замок в самом центре Минска, к большому сожалению, пока больше известный как СИЗО на Володарке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

И хотя уже две сотни лет используют замок исключительно по назначению, а эти стены видели и Дунина-Марцинкевича, и Якуба Коласа, все же у него может появиться и более достойная история. Говорят об этом уже не один десяток лет. Тем более, что есть и совершенно замечательные мировые примеры. Знаменитый Алькатрас в Калифорнии – некогда военная тюрьма, а сегодня настоящий туристический «клондайк». Ну или совсем рядом – Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге.

Но к чему все эти рассуждения? А к тому, что такую золотую жилу запросто можно нащупать и в Беларуси. А момент подходящий: пока Египет и Барселона под большим вопросом, Коссово и Ружаны – рукой подать. Кристина Протосовицкая открывает глаза на очевидное.

Ружанский замок – некогда центр политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались важнейшие государственные вопросы, и здесь же, в трехэтажных подвалах замка, хранилась государственная казна ВКЛ. Построенный как оборонительная крепость и парадный дворец в начале 17 века, уже к его концу он был почти разрушен и разграблен. Но владельцы замка – Сапеги – приложили все усилия, чтобы он стал белорусским Версалем. В Ружаны был приглашен даже талантливый архитектор Ян Самуил Беккер. Утонченный дворцовый ансамбль в Ружанах ждала незавидная участь. Первый серьезный удар – Первая мировая. После Второй мировой войны – одни лишь руины. Основательно за реставрационные работы в Ружанах взялись в 2008 году. «Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка «Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр

Геннадий Леско трехуровневые подвалы дворца с тайными ходами обследовал еще мальчишкой. Правда, сейчас туда никого не пускают – опасно.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Говорят, от Ружанского замка до Коссовского дворца существует подземный ход, по которому могла проехать даже тройка лошадей или карета. Эта легенда будоражит умы туристов. Но что, если это далеко не вымысел? Разрешить интригу могло бы одно сенсационное заявление: путь найден! Но, увы, расстояние в 25 километров мы преодолели на автомобилях. Но это не исключает того факта, что пытливые умы археологов найдут настоящий выход.

Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма. Вот он какой – дамский каприз графини Пусловской! Коссовский дворец с сотней комнат. Замок выстроен так, что каждый год два с половиной дня солнце освещает полностью одну из них. Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию. 12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

Кристина Глушко, директор Ружанского дворцового комплекса рода Сапег:

По показателям прошлого года, нас посетило около 20 тысяч человек, и фактически 20-25 процентов из них – это иностранные граждане. Что касаемо экскурсий, уже по прошлому году мы провели свыше 1100 экскурсий. И, как показывает динамика по предыдущим годам, у нас идет только рост. Коссовский и Ружанский дворцы – пока темные лошадки белорусского туризма. На двоих 60 тысяч туристов в год. Но каков потенциал, есть же на что посмотреть!

Ирина Семенюк, директор Коссовского дворцово-паркового комплекса:

Сам дворец на территории Беларуси очень красиво выглядит, потому что очень мало сохранилось именно в таком процентном соотношении сохранность архитектурных строений 19 века. Так как здесь только 30 процентов восстановления, все остальное осталось еще с тех далеких времен. Возможность зарабатывать на истории дает режим безвиза. Правда, этот год планы подкорректировал. Говорить про иностранных туристов сложно, при этом прогнозы по внутреннему туризму более оптимистичные. Тот случай, когда мы можем ближе и лучше узнать свое, белорусское. Присмотритесь, поводов для восхищения и гордости своим историческим наследием предостаточно. Но не все наши замки, дворцы и усадьбы еще, что называется, вышли из небытия. Но тут, уверяют специалисты, тоже нельзя спешить.

Артем Брухан, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома:

Объектов немало в Республике Беларусь и Брестской области, в частности. И они требуют определенного внимания и определенных средств. И, если начинать распыляться на них всех, может случиться так, что в определенный момент мы не сможем спасти ни один из них. А если поставить четкую задачу сохранения того или иного конкретного объекта и все усилия на это направить, возможно, это даст больший результат.