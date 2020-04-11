Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично поставил себе железную цель: не вернётся, пока в объектив не попадут разгромленные немецкие машины.
Его подогревал азарт: ведь по газетным сообщениям число пораженной техники противника давно перешло за тысячу, а вот иллюстрации ни одной на весь Союз. Как правило, такие эпизоды после отступления оставались на территории, занятой немцами.
14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле
Искореженные фашистские махины на углях недавнего боя, который длился 14 часов. От увиденного Трошкин и Симонов были в оцепенении.
Обескураженный таким исходом баталии, Трошкин снимал, требовал, чтобы позировали, еще снимал, не боясь, что станет мишенью. Эти кадры в «Известиях» чуть позже облетят все передовые окопы и тылы и станут верой, талисманом Победы.