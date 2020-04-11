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Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

11 апреля 2020 13:17
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На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично поставил себе железную цель: не вернётся, пока в объектив не попадут разгромленные немецкие машины. 

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-1

Его подогревал азарт: ведь по газетным сообщениям число пораженной техники противника давно перешло за тысячу, а вот иллюстрации ни одной на весь Союз. Как правило, такие эпизоды после отступления оставались на территории, занятой немцами.   

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-4

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-6

Искореженные фашистские махины на углях недавнего боя, который длился 14 часов. От увиденного Трошкин и Симонов были в оцепенении.

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-9

Обескураженный таким исходом баталии, Трошкин снимал, требовал, чтобы позировали, еще снимал, не боясь, что станет мишенью. Эти кадры в «Известиях» чуть позже облетят все передовые окопы и тылы и станут верой, талисманом Победы.    

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-12

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина-14

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Константин Симонов # Павел Трошкин # Фотофакт

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