Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

Новости Беларуси. Как и у большинства дворцов Беларуси, у Коссовского – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И сегодня все к этому идет. Ставка – не просто на музей, а на культурное пространство, где можно остановиться на несколько дней. Для гостей (а их ежегодно бывает до 40 тысяч) открыт ресторан и гостиница – с учетом современных требований. 12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового комплекса:

В отеле продумано все до мельчайших подробностей. Именно поэтому первый наш номер – это номер для физически ослабленных людей. Можем обратить внимание, что проходы здесь у нас идут шире, чем в обычных номерах. Также отсутствуют пороги.