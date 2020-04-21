Прямой эфир

Купаловский театр устраивает актёрские онлайн-читки

21 апреля 2020 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами предлагает Купаловский театр, который всё больше расширяет своё присутствие в online-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Павлинка» онлайн в легендарном Купаловском. Рассказываем, как сделали премьеру в таком формате

Купаловский театр устраивает актёрские онлайн-читки -1

После успешных проектов «Купалаўскі online» и «Купалаўскі дома», к которому присоединились более 65 тысяч зрителей по всему миру, коллектив театра подготовил очередной сюрприз. На этот раз – серия чтений от актёров.

Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»

Каждый день вместе с купаловцами можно послушать произведения белорусских и зарубежных писателей и поэтов, присоединившись к трансляции в 20.00. Записи доступны на YouTube-канале театра. 

# Купаловский театр # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Станет ли наш Версаль альтернативой французскому? Рассказываем, как вернуть былое великолепие белорусских замков
19 апреля 2020 19:17

Станет ли наш Версаль альтернативой французскому? Рассказываем, как вернуть былое великолепие белорусских замков

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке
19 апреля 2020 17:59

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок
19 апреля 2020 17:59

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок