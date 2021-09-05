Нават прывезлі рэчы Прытыцкага. Якія выставы падрыхтавалі музеі да Дня пісьменства ў Капылі?

Навіны Беларусі. Капыль прымае Дзень пісьменства-2021. Наш карэспандэнт працягвае распавядаць, як праходзіць свята і якія сюрпрызы падрыхтавалі арганізатары, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ.

Шанец прадэманстраваць свае таленты есць у кожнага. У горадзе разгарнулася шмат інтэрактыўных пляцовак. Накшталт свабоднага мікрафону – там можна падзяліцца сваімі любімымі ўрыўкамі з творчасці беларускіх аўтараў ці нават з асабістай творчасці, атрымаць узнагароды.