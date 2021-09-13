Прямой эфир

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков

13 сентября 2021 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Борисовской центральной районной библиотеке открылась выставка предметов чайной церемонии конца 19-20 веков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков-1

Здесь представлено более 60 экземпляров из частного собрания коллекционера Михаила Слепухо. В том числе тульские самовары паровой фабрики семьи Баташевых. На изделиях есть фирменное клеймо производителя.

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков-4

Также на выставке верные спутники самоваров – фарфоровые чайники разных форм. Они были произведены в советскую эпоху на территориях бывшего СССР и Германии.

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков-7

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Выставка в рамках библиотечного проекта, который называется «Содружество, библиотека и коллекционер». Это не первая тематическая коллекция Михаила Слепухо, которую выставляет библиотека. Самовар – это не просто нагревательный прибор. Это символ домашнего очага, уюта, дружеской беседы. А в 19 веке это еще и символ финансового благополучия, потому что это был очень дорогой предмет, который могли позволить себе в то время только обеспеченные люди.

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков-10

Михаил Слепухо, коллекционер:
С детства было увлечение, быт вот этот. Потому что в 1950-1960-е годы выпускались [изделия – прим.ред.] из алюминия, эмалевые. Кто-то из алюминиевого пил, у кого-то серебряный подстаканник – богатые пили. Также в каждом доме был этот самовар.

Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков-13

На выставке представлены также бытовые приборы – поддоны, алюминиевые, медные, серебряные подстаканники, сахарницы, ложечки. Рядом – кофейники.

# Коллекционирование # Культура # Людмила Тиханович # Михаил Слепухо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
З акцэнтам на новыя тэхналогіі. Чым адметны Дзень пісьменства-2021, які прайшоў у Капылі?
05 сентября 2021 18:40

З акцэнтам на новыя тэхналогіі. Чым адметны Дзень пісьменства-2021, які прайшоў у Капылі?

Нават прывезлі рэчы Прытыцкага. Якія выставы падрыхтавалі музеі да Дня пісьменства ў Капылі?
05 сентября 2021 15:20

Нават прывезлі рэчы Прытыцкага. Якія выставы падрыхтавалі музеі да Дня пісьменства ў Капылі?

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені
05 сентября 2021 14:37

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені