Самовар был символом финансового благополучия. В Борисове открылась выставка предметов чайной церемонии 19-20 веков

Новости Беларуси. В Борисовской центральной районной библиотеке открылась выставка предметов чайной церемонии конца 19-20 веков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь представлено более 60 экземпляров из частного собрания коллекционера Михаила Слепухо. В том числе тульские самовары паровой фабрики семьи Баташевых. На изделиях есть фирменное клеймо производителя.

Также на выставке верные спутники самоваров – фарфоровые чайники разных форм. Они были произведены в советскую эпоху на территориях бывшего СССР и Германии.

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:

Выставка в рамках библиотечного проекта, который называется «Содружество, библиотека и коллекционер». Это не первая тематическая коллекция Михаила Слепухо, которую выставляет библиотека. Самовар – это не просто нагревательный прибор. Это символ домашнего очага, уюта, дружеской беседы. А в 19 веке это еще и символ финансового благополучия, потому что это был очень дорогой предмет, который могли позволить себе в то время только обеспеченные люди.

Михаил Слепухо, коллекционер:

С детства было увлечение, быт вот этот. Потому что в 1950-1960-е годы выпускались [изделия – прим.ред.] из алюминия, эмалевые. Кто-то из алюминиевого пил, у кого-то серебряный подстаканник – богатые пили. Также в каждом доме был этот самовар.