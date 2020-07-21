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«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок

21 июля 2020 14:56
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О замках Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Ирина Семенюк, исполняющая обязанности директора Коссовского дворцово-паркового ансамбля:
Дворец Пусловских строился на Меречёвщине. Это Коссовская земля. Мы здесь видим величественное строение, которое не подобно на другие строения на территории Беларуси. Действительно, этот дворец уникален.

«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -1
«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -2

Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового ансамбля:
Дворец, можно сказать, находился в полуразрушенном состоянии. Был густой лес, стояли сосны. И если бы мы с вами ехали по асфальту, то лет 15 назад мы бы даже не заметили замок – настолько здесь был густой лес. С 2008 года начинаются реставрационные работы, начинают расчищать лес. 

«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -4

Ирина Семенюк:
В 2008 году было финансирование республиканское, областное и районное. На протяжении более 3 лет была вложена сумма 11 миллиардов рублей, которая пошла на археологические раскопки на территории дворцово-паркового комплекса. Восстановлены флигели, коммуникационная система, водоснабжение. Именно в этот период начинает дворец жить. 

«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -6

Полина Саутина:
Здесь сразу два туристически привлекательных объекта. Первый – это музей-усадьба Тадеуша Костюшко. А уже после появился Коссовский замок.

И, наверное, такого контраста, такого сочетания соломенной крыши и дворца  нигде не найти. Говоря не только про Беларусь, но и в мире. Поэтому приезжая сюда, можно полностью погрузиться в эпоху средней обеднелой шляхты, и вместе с тем прочувствовать как жили во дворцах люди в XVIII-XIX веке. 

«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -8
«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -9

Ирина Семенюк:
В 2017 году, к концу года был завершён первый этап. И  было открытие пяти залов. Временная экспозиция дворца Пусловских. В 2019 году, к концу года были открыты два флигеля. Один из которых – это гостиничный комплекс. А второй – это ресторан графа Пусловского. В 2020 году планируется завершение третьего этапа. Будет восстановлена центральная часть, в которой сегодня проходят работы. В белой зале проходят росписи стен.

«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок -11

Повторение фресковых работ, которые были когда-то во дворце у Пусловских созданы Франтишком Ящолдом. Пусловские здесь собирали балы, на которые были приглашены и поэты, и писатели.

Хотелось бы, действительно, чтобы эти залы принимали тоже великих людей. Великих людей, которые родились на нашей земле. И людей, которые приезжают к нам в гости. Для того, чтобы они видели уникальность наших мест, нашей земли. 

# Замки Беларуси # Ирина Семенюк # Полина Саутина

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