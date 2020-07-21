«Такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти в мире». Посмотрите, как сейчас выглядит Коссовский замок

О замках Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Ирина Семенюк, исполняющая обязанности директора Коссовского дворцово-паркового ансамбля:

Дворец Пусловских строился на Меречёвщине. Это Коссовская земля. Мы здесь видим величественное строение, которое не подобно на другие строения на территории Беларуси. Действительно, этот дворец уникален.

Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового ансамбля:

Дворец, можно сказать, находился в полуразрушенном состоянии. Был густой лес, стояли сосны. И если бы мы с вами ехали по асфальту, то лет 15 назад мы бы даже не заметили замок – настолько здесь был густой лес. С 2008 года начинаются реставрационные работы, начинают расчищать лес.

Ирина Семенюк:

В 2008 году было финансирование республиканское, областное и районное. На протяжении более 3 лет была вложена сумма 11 миллиардов рублей, которая пошла на археологические раскопки на территории дворцово-паркового комплекса. Восстановлены флигели, коммуникационная система, водоснабжение. Именно в этот период начинает дворец жить.

Полина Саутина:

Здесь сразу два туристически привлекательных объекта. Первый – это музей-усадьба Тадеуша Костюшко. А уже после появился Коссовский замок. И, наверное, такого контраста, такого сочетания соломенной крыши и дворца нигде не найти. Говоря не только про Беларусь, но и в мире. Поэтому приезжая сюда, можно полностью погрузиться в эпоху средней обеднелой шляхты, и вместе с тем прочувствовать как жили во дворцах люди в XVIII-XIX веке.

Ирина Семенюк:

В 2017 году, к концу года был завершён первый этап. И было открытие пяти залов. Временная экспозиция дворца Пусловских. В 2019 году, к концу года были открыты два флигеля. Один из которых – это гостиничный комплекс. А второй – это ресторан графа Пусловского. В 2020 году планируется завершение третьего этапа. Будет восстановлена центральная часть, в которой сегодня проходят работы. В белой зале проходят росписи стен.