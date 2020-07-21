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Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе

21 июля 2020 07:11
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Новости Беларуси. Туристический образовательно-творческий проект для детских коллективов «Академия звезд» впервые запущен в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пройдет с 12 по 16 августа в белорусском экотуристическом комплексе «Николаевские пруды» в Круглянском районе.

Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе-1

Участники смогут побывать на мастер-классах звезд телепроектов и ведущих продюсеров страны по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и продвижению в интернете, а также познакомиться с туристическим потенциалом региона.

Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе-4

Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе-6

Юлиана Антоненко, организатор слета-фестиваля «Академия звезд»:
Впервые в Могилевской области пройдет такого формата и такого статуса мероприятие. Это настоящие творческие сборы, творческий слет, на котором сойдутся звезды.

К, примеру, приедет вокальный продюсер, который ежегодно готовит детей на «Евровидение» от Беларуси. Это Ольга Дроздова. Также приедет ее подопечная Елизавета Мисникова, которая в прошлом году представляла страну на детском «Евровидении». Также мастер-класс по хореографии от суперфиналиста проекта «Танцуют все».

Приедет продюсер, который готовит детей на «Евровидение». Творческий слёт «Академия звёзд» состоится в Круглянском районе-9

На протяжении пяти дней участников ждут не только образовательные занятия, но также туристическая, анимационная и конкурсная программы по различным жанрам исполнительского искусства. Принять участие в проекте могут как коллективы, так и семьи с детьми.

# Творчество # Культура # Юлиана Антоненко # Елизавета Мисникова # Ольга Дроздова # Фотофакт

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