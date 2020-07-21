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«Начал с чернорабочего, а закончил народным артистом». Режиссёр Анатолий Алай готовит книгу о своей жизни

21 июля 2020 11:06
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Во время «Славянского базара» Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства. В числе награждённых и гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, народный артист Беларуси, кинорежиссёр – Анатолий Алай.

«Начал с чернорабочего, а закончил народным артистом». Режиссёр Анатолий Алай готовит книгу о своей жизни-1

В том числе кинорежиссёр рассказал о своей новой книге.

Анатолий Алай, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, народный артист Беларуси, кинорежиссёр:
У меня накоплен за жизнь огромнейший материал. Исповедь человека, который пришёл на киностудию, начал практически с чернорабочего, а закончил народным артистом практически. Вот этот путь, вот эта жизнь вся, все вот эти взаимоотношения с героями, с людьми своими и так далее – это очень интересно. И как всё это достигалось. Потому что я более 100 фильмов снял, как оператор. И 29 фильмов снял, как режиссёр. Поэтому для любого человека, который мечтает стать со временем режиссёром, вот такой вот «падручнік», такая книга очень необходима, нужна и полезна будет.

Есть ли какая-то тема, которую Вы ещё хотите снять?

«Начал с чернорабочего, а закончил народным артистом». Режиссёр Анатолий Алай готовит книгу о своей жизни-4

Анатолий Алай:
Я хочу сделать фильм о Библии. О Василии Корине. Был такой человек Василий Корин, который писал Библию для не умеющих читать. Тема – в плане студии «Летопись», в министерстве культуры. Ждём решения, когда будет конкурс.

# Кино # Культура # Анатолий Алай

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