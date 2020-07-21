«Начал с чернорабочего, а закончил народным артистом». Режиссёр Анатолий Алай готовит книгу о своей жизни

Во время «Славянского базара» Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства. В числе награждённых и гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, народный артист Беларуси, кинорежиссёр – Анатолий Алай .

В том числе кинорежиссёр рассказал о своей новой книге.

Анатолий Алай, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, народный артист Беларуси, кинорежиссёр:

У меня накоплен за жизнь огромнейший материал. Исповедь человека, который пришёл на киностудию, начал практически с чернорабочего, а закончил народным артистом практически. Вот этот путь, вот эта жизнь вся, все вот эти взаимоотношения с героями, с людьми своими и так далее – это очень интересно. И как всё это достигалось. Потому что я более 100 фильмов снял, как оператор. И 29 фильмов снял, как режиссёр. Поэтому для любого человека, который мечтает стать со временем режиссёром, вот такой вот «падручнік», такая книга очень необходима, нужна и полезна будет.

Есть ли какая-то тема, которую Вы ещё хотите снять?