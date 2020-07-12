Зачем девочки должны были уметь делать кукол «на выхвалку»? Рассказываем про древнюю славянскую традицию

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Нина Савельева, ремесленник:

Интересное самое, я считаю, это дед Белун. Он одаривает людей золотом только в том случае, если человек работящий.

Эта куколка называется «кукла на выхвалку» – это из нашей древней славянской традиции. Девочки 12 лет должны были таких уметь делать. Все, что здесь сделано: вышивка, плетение, вязание. Она выходила летом к мужчинам взрослым, у которых были сыновья к женитьбе готовы. И вот эту куклу показывала, что она умеет делать. И мужчины ее оценивали и разрешали, можно ей ходить на посиделки уже или нет. Потому что там в основном было знакомство, они выбирали свою будущую невестку.