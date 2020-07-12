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Зачем девочки должны были уметь делать кукол «на выхвалку»? Рассказываем про древнюю славянскую традицию

12 июля 2020 21:00
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Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Зачем девочки должны были уметь делать кукол «на выхвалку»? Рассказываем про древнюю славянскую традицию-1

Среди раздолья развлечений есть и ряд ремесленников.

Театрализованное шоу, ярмарка и угощение от героев спектакля. Показываем, что такое проект «Паўлінка» ў Акопах»

Купить в качестве сувенира что-нибудь памятное для себя или близких  хэндмэйд-товары на любой вкус и цвет.

Зачем девочки должны были уметь делать кукол «на выхвалку»? Рассказываем про древнюю славянскую традицию-4

Нина Савельева, ремесленник:
Интересное самое, я считаю, это дед Белун. Он одаривает людей золотом только в том случае, если человек работящий. 

Эта куколка называется «кукла на выхвалку» – это из нашей древней славянской традиции. Девочки 12 лет должны были таких уметь делать. Все, что здесь сделано: вышивка, плетение, вязание. Она выходила летом к мужчинам взрослым, у которых были сыновья к женитьбе готовы. И вот эту куклу показывала, что она умеет делать. И мужчины ее оценивали и разрешали, можно ей ходить на посиделки уже или нет. Потому что там в основном было знакомство, они выбирали свою будущую невестку.

# Народное творчество # Культура # Нина Савельева # Фотофакт

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