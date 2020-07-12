Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.
Гости начинают собираться у главной локации. Усаживаются на места согласно купленным билетам и ждут, а вот чего – сейчас и раскроем интригу.
Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы
– Завершающей частью нашей программы является непосредственно фрагмент спектакля – такая своеобразная кульминация всего мероприятия. Мы приглашаем всех гостей за столы, угощаем их «Пачастунакам ад Крыніцкіх» – так называется блюдо.
– После путешествия подкрепиться?
– Да, обязательно. И чего хотят люди – это хлеб и зрелище, всегда. Поэтому, пожалуйста, традиционная белорусская тарелка угощений. Пожалуйста, клинковый сыр, сало, колбаски. Угощайтесь.
– Теперь мы подкрепились, нас ждет самое главное.
– Да, самое главное – это действо на сцене.
Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»
– Сколько будет длиться, скажите?
– Порядка 40 минут, это второй акт спектакля «Павлинка».
– Вы у нас как главная героиня, собственно, не будем вас задерживать.
Для этой постановки и для этого состава – далеко не дебют. С такой же программой гастролировали и по Польше. Представление восприняли на ура.