Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гости начинают собираться у главной локации. Усаживаются на места согласно купленным билетам и ждут, а вот чего – сейчас и раскроем интригу.

– Завершающей частью нашей программы является непосредственно фрагмент спектакля – такая своеобразная кульминация всего мероприятия. Мы приглашаем всех гостей за столы, угощаем их «Пачастунакам ад Крыніцкіх» – так называется блюдо. – После путешествия подкрепиться? – Да, обязательно. И чего хотят люди – это хлеб и зрелище, всегда. Поэтому, пожалуйста, традиционная белорусская тарелка угощений. Пожалуйста, клинковый сыр, сало, колбаски. Угощайтесь.

– Теперь мы подкрепились, нас ждет самое главное.

– Да, самое главное – это действо на сцене.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

– Сколько будет длиться, скажите?

– Порядка 40 минут, это второй акт спектакля «Павлинка».

– Вы у нас как главная героиня, собственно, не будем вас задерживать.