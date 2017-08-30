Увидеть, как создавался «Псалтырь» и узнать, как выглядел Скорина: в документальном фильме о первопечатнике 30 августа на СТВ

Новости Беларуси. Уже вечером 30 августа на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех вечеров мои коллеги будут рассказывать о самых значимых и заметных событиях книжного дела. Работа над документальными фильмами длилась около полугода. За это время журналисты СТВ побывали во многих европейских странах – Польше, Чехии и Италии. И собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию. Первая серия познакомит зрителя с «Псалтырем». С этой Библии Франциска Скорины начинается эпоха белорусского книгопечатания.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В зал внесли две вазы. Собственно, с их помощью решалась судьба нашего земляка. Чтобы окунуться в эпоху Скорины и наглядно показать, как создавался «Псалтырь», как выглядела типография, из чего делали бумагу и краску, автор первой серии Анастасия Бенедисюк изучила не один том литературы и записала с десяток интервью.