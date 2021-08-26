Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Ну, тут, як бы так сказаць. Усе гэтыя забабоны – прымаўкі, прыкметы – яны былі неад’емнай часткай народнай філасофіі. Тое, чым народ спасцігаў навакольны сусвет. То бок у пэўны час ён заўважыў пэўныя заканамернасці, якія дзесьці паўтараліся, якія перайшлі ва ўзровень гэтых прымхаў.

Алена Родовская:

То есть все началось с язычества?

Алексей Друпов:

Так, усё пачалося са старажытнасці. Мы з большага земляробы, жылі на зямлі, былі залежны ад таго, што нам дае зямля. Былі адпаведныя вераванні больш аграрныя. З гэтага ўсё і пачыналася. І вот гэтая папярэдняя вера месцамі і была глебай для вось гэтых прымхаў. Месцамі глебай для прымхаў было тое, што мы зараз называем санітарыяй. Умоўна кажучы, вельмі такі просты забабон – дзяжу – гэта калі рабілі цеста на хлеб, нельга мыць гарачай вадой. Пажадана ўвогуле не мыць, а гарачай тым больш. Запарыш дзяжу – усё паламаецца. Не будзе працаваць. А ўсё лагічна. У дзяжы жыва свая культура дражджэй. Мы першы раз дрожджы злавілі, закваску зрабілі, амаль усю закваску забралі, крыху цеста там пакідаем – дрожджы жывуць далей. Калі ты зальеш гарачую ваду, ты забьеш мікраарганізмы дражджэй, адпаведна, дзяжа далей працаваць не будзе. То бок шмат пад якімі прымхамі гэтымі былі і цалкам рацыянальныя рэчы.