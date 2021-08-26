Прямой эфир

Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт

26 августа 2021 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько в нашей белорусской культуре важны приметы и суеверия?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И какие самые такие интересные, о которых можно рассказать?

Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт-1

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Ну, тут, як бы так сказаць. Усе гэтыя забабоны – прымаўкі, прыкметы – яны былі неад’емнай часткай народнай філасофіі. Тое, чым народ спасцігаў навакольны сусвет. То бок у пэўны час ён заўважыў пэўныя заканамернасці, якія дзесьці паўтараліся, якія перайшлі ва ўзровень гэтых прымхаў.

Алена Родовская:
То есть все началось с язычества?

Алексей Друпов:
Так, усё пачалося са старажытнасці. Мы з большага земляробы, жылі на зямлі, былі залежны ад таго, што нам дае зямля. Былі адпаведныя вераванні больш аграрныя. З гэтага ўсё і пачыналася. І вот гэтая папярэдняя вера месцамі і была глебай для вось гэтых прымхаў. Месцамі глебай для прымхаў было тое, што мы зараз называем санітарыяй. Умоўна кажучы, вельмі такі просты забабон – дзяжу – гэта калі рабілі цеста на хлеб, нельга мыць гарачай вадой. Пажадана ўвогуле не мыць, а гарачай тым больш. Запарыш дзяжу – усё паламаецца. Не будзе працаваць. А ўсё лагічна. У дзяжы жыва свая культура дражджэй. Мы першы раз дрожджы злавілі, закваску зрабілі, амаль усю закваску забралі, крыху цеста там пакідаем – дрожджы жывуць далей. Калі ты зальеш гарачую ваду, ты забьеш мікраарганізмы дражджэй, адпаведна, дзяжа далей працаваць не будзе. То бок шмат пад якімі прымхамі гэтымі былі і цалкам рацыянальныя рэчы.

Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт-4

Алена Родовская:
Какие самые известные белорусские национальные приметы? Которые сохранились до наших дней?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вообще сколько их существует, кто-то подсчитывал?

Алексей Друпов:
Гэты цяжка падлічыць. Сержпутоўскі выдаваў кнігу «Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў» выключна па палешукам. Там больш за 2 000 прымхаў і забабонаў ён сабраў, ён іх усе пранумараваў. Зараз складана сказаць, колькі, але больш за 2 000 іх было. Кніжка там амаль на 300 старонак. І гэта толькі па адным рэгіёне, адзін даследчык.

Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов (здесь подробности).

# Культурные традиции # Культура # Наталья Надольская # Алена Родовская # Алексей Друпов # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер
18 августа 2021 15:44

Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали
30 июля 2021 11:30

Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

10 лет понадобилось на возведение святыни. Показываем костёл Святого Тадеуша в деревне Лучай
29 июля 2021 16:07

10 лет понадобилось на возведение святыни. Показываем костёл Святого Тадеуша в деревне Лучай