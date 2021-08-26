Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Скажите, вот сейчас заканчивается август и начинается сентябрь – это традиционно пора свадеб. Какие были белорусские свадебные приметы, обычаи, которые до сих пор сохранились в наши дни?

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Тое, што па сёння ў нас захавалася – гэта абавязкова ў нас, не гледзячы на тое, як адбылося вяселле, было вянчанне ў храме, гэта быў роспіс у ЗАГСе. Калі маладыя прыязджаюць да дому і зараз маць рассцілае рушнік. Ці робіць браму з рушніком, прапускаюць праз гэты рушнік. Гэта, бадай што тое самае асноўнае, што засталося. Застаўся яшчэ звычай рабіць каравай. Но, канешне, зараз гэта ўжо больш такая імітацыя таго каравая, што быў. Бо сапраўдны каравай робяць свахі, робяць у пячы. Прычым каравай – гэта поўная святыня. Лічылася, што калі каравай зрабілі і ён падняўся больш за печнае вусце, – гэта вельмі добра. І ў ніякім разе яго нельга рэзаць. Разбіралі печ, каб гэты каравай вынуць. У нас толькі як момант, што патрэбен каравай – каравай захаваўся. Але на вёске, вясковых вяселлях яно захавалася па сёння.