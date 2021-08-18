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Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер

18 августа 2021 15:44
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Новости Беларуси. Творческие вечера в Минске. Музыкальная программа «На исходе лета» состоится в музее «Лошицкая усадьба» 21 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер-1

Проект подготовлен совместно с «Музыкальной гостиной» Белгосфилармонии. Вечером 21 августа здесь прозвучит музыка европейских композиторов разных эпох. Цель проекта – возрождение богатых традиций музыкальных салонов усадеб XVIII – начала XX веков и популяризация классики. 21 августа прозвучат произведения Баха, Моцарта, Шопена, Шуберта в исполнении пианистки Татьяны Старченко.

Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер-4

«Музыкальная гостиная» – это уникальные авторские программы разных музыкальных жанров.

# Музыкальное искусство # Культура # Фотофакт

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