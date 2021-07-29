10 лет понадобилось на возведение святыни. Показываем костёл Святого Тадеуша в деревне Лучай

Анастасия Макеева, корреспондент:

Познаем Беларусь и открываем в шкатулке жемчужину под названием Лучайский костел. Эта драгоценность сочетает в себе барокко и классицизм, но для католиков ценна не только этим.

Вероника Силанова, прихожанка, органистка:

Костел виден издалека. 4 дороги ведут к костелу. 4 стороны света и из всех сторон света виден наш костел.

В далеком 1731-м жизнь в Лучай вдохнула Эльжбета Огинская, в замужестве Пузына. Дама голубых кровей была меценаткой и покровительницей наук. На витебской пасторали она строит дворцово-парковый комплекс с прудами-кувшинками. С ее легкой руки начинается и строительство этого храма. Да, что там, была даже местная обсерватория. За свои заслуги шляхтянка попала на страницы «Пана Тадеуша».

Егор Шушкевич, директор поставского центра туристических услуг:

Пан Падкаморы, в уста которого вложил Мицкевич следующие строки: «Я сам у курсе астранамічных ведаў быў у бурсе галоўнай школы ў Вільні. Там за сродкі Пузынінай, багатай патрыёткі, мы мелі тэлескоп (усе выдаткі

былі збалансаваны за падаткі з двухсот двароў халопскіх – з рук у рукі), падтрымлівала пані храм навукі». Она была меценаткой и фундатором Вильнюсского учебного заведения, в котором оборудовала обсерваторию.

О былом дворце напоминает лишь макет. А вот изысканному костелу посчастливилось светить по сей день. Первый камень был заложен иезуитами в 1766-м. Правда «крестная мама» так и не увидела свое детище. Перед смертью Эльжбета отдает имение брату Тадеушу Огинскому, который продолжил стройку.

10 лет понадобилось на возведение святыни. И так как в 1773-м орден иезуитов был упразднен, храм сразу стал католическим и был освящен в честь небесного заступника хозяина – Святого Тадеуша. Оксана Журова, научный сотрудник Поставского краеведческого музея:

Этот костел Святого Тадеуша является самым последним памятником иезуитской архитектуры на территории Беларуси. Архитектором проекта храма был итальянский архитектор Карлос Спампани.

Эта ограда намного раньше была построена, чем сам костел, это 1715 год – начало XVIII века.

Архитектура строга и нежна одновременно. Верх башен напоминает миниатюрные храмы. А часы каждые 15 минут окунают в царство гармонии. В начале XIX века барочные фасады перестроили в стиле классицизма. Но Великая Отечественная не прошла бесследно и ранила шедевр. Немцы сняли колокола, был разрушен главный алтарь, крыша и ограда.

После войны священнослужителей сослали в Сибирь, а внутри костела устроили склад. И лишь в 80-е пробились первые лучи реставрации. Предполагалось, что здесь будет концертный зал органной музыки. Но звезды были на стороне справедливости. И в 1990-м храм вернули прихожанам. Интерьеры завораживают и напоминают дворцы.

Егор Шушкевич:

Росписи были выполнены знаменитым на то время художником Казимиром Антошевским в стиле гризайль. Потолочные своды, купол, стены и создается ощущение, что это лепнина. То, что мы видим сегодня, это уже было сделано рукой реставраторов, современных художников.

Хотя одна фреска сохранилась. Изображает нам сцену крещения. Многие сравнивают Несвижский костел, его внутренние убранства. Оно где-то похоже, потому что постройки примерно одного периода.

Приятная, пастельная и теплая атмосфера – в этом его особенность, притягательность и интерес к нему.

Ну, а какой памятник без легенд. Говорят, что костел построен на кладбище, и местные боялись, что во время службы он может уйти под землю. Ходят слухи, что распятие Христа в алтаре старше храма. Оно было скрыто под иконой, зашито досками, и во время реставрации тайное стало явью.

Вероника Силанова:

Говорят, что от крипты идут подземные ходы к озеру и на берегу озера стояла башня. Недавно ксендз Евгений обнаружил нишу. По историческим данным, по фотографиям он посмотрел и в этой нише хранились приспособления, чаши, которые нужны были для крещения. И ксендз Евгений будет возобновлять эту традицию, эту историю. Также здесь будет чаша для крещения.

Для Вероники Силановой экскурсии в радость. Эти своды она помнит с детства, когда бабушка брала с собой на службы. Тогда орган казался недосягаемым. Вместе со сверстниками смотрели, как играет ксендз, и мечтали прикоснуться к золотым клавишам. Прошло время, и сегодня Вероника удивляет туристов на воскресных службах и праздниках.

Вероника Силанова:

Наш орган установлен в костеле в 1811 году. Он был изначально на 12 регистрах. Сейчас используется только 5. Начали восстанавливать благодаря председателю колхоза где-то с 1985 года. И уже когда открылся костел в 1990-м году, он использовался. Но музыкальный инструмент требует постоянной игры.

Чудо ландшафтной мысли. Ксендз Николай Липский превратил прикостельную территорию в «живую» Библию.

12 дорожек со скульптурами в честь 12 апостолов. 65 барельефов в каменной ограде возвращают на страницы Евангелия. А пруд в форме рыбки – символ Христа.

Как и лилии – цветы чистоты и непорочности. Посреди райских сюжетов можно гулять бесконечно, слушая птиц и тишину.

Оксана Журова:

Также славится наша прикостельная территория тем, что здесь, прямо недалеко от входа в сам костел, был установлен в 2008 году по инициативе ксендза Николая Липского памятник Папе Римскому Бенедикту XVI. Интересно то, что хронологически это был первый памятник в мире, который был установлен в честь Бенедикта.

Местная жительница:

Людям Святой Тадеуш помогает. Кого-то от алкоголизма избавляет. Очень помогает.