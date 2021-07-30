Актёр Купаловского о премьере спектакля «Женитьба»: волнение очень большое, мы очень долго репетировали

Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:

Я люблю Гоголя, это самый мой любимый автор наравне с Бруком, с Брехтом. Это три человека, как мне кажется, которые на всю жизнь – это настольная книга моя.

Гоголь очень много обращает внимания на свое отражение, он его боялся, он боялся в принципе людей. И мы решили, что у каждого есть прототип человека. Мы хотим кем-то быть, мы кем-то кажемся, и себя мы в зеркало видим совершенно другими людьми.