Дмитрий Губерниев договорился с Александром Лукашенко об интервью

Новости Беларуси. Дальше, вернее, ближе всех на «Славянском базаре» пошел ведущий Дмитрий Губерниев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прямо на торжественном концерте договорился с Александром Лукашенко на интервью.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

С учетом любви к хоккею, вы все-таки мне дадите возможность прокомментировать ваши славные проходы и ваши заброшенные шайбы, потому что иногда хоккей тоже удается обозревать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только на «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев:

Договорились, на «Матч ТВ»! С удовольствием! Приглашаю!