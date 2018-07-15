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Дмитрий Губерниев договорился с Александром Лукашенко об интервью

15 июля 2018 16:42
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Новости Беларуси. Дальше, вернее, ближе всех на «Славянском базаре» пошел ведущий Дмитрий Губерниев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прямо на торжественном концерте договорился с Александром Лукашенко на интервью.

Дмитрий Губерниев договорился с Александром Лукашенко об интервью-1

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):
С учетом любви к хоккею, вы все-таки мне дадите возможность прокомментировать ваши славные проходы и ваши заброшенные шайбы, потому что иногда хоккей тоже удается обозревать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только на «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев:
Договорились, на «Матч ТВ»! С удовольствием! Приглашаю!

Дмитрий Губерниев договорился с Александром Лукашенко об интервью-4

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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