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«Славянский базар-2018»: Алёна Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента

15 июля 2018 16:42
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Новости Беларуси. В домашней атмосфере «Славянского базара» артисты вспоминали о корнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь у многих российские и украинские паспорта, но белорусские предки.

«Славянский базар-2018»: Алёна Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента-1

«Славянский базар-2018»: Алёна Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента-3

А Алена Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента.

В холле приемной Президента висит картина из его детства. Александр Лукашенко, помня важное, не дал «Славянскому базару» пойти, говоря по-белоруски, жабраваць па міру, сохранив при этом наш общий культурный код.

«Славянский базар-2018»: Алёна Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента-6

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

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