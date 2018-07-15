«Славянский базар-2018»: Алёна Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента

Новости Беларуси. В домашней атмосфере «Славянского базара» артисты вспоминали о корнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь у многих российские и украинские паспорта, но белорусские предки.
Новости Беларуси. В домашней атмосфере «Славянского базара» артисты вспоминали о корнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь у многих российские и украинские паспорта, но белорусские предки.
А Алена Ланская нарисовала своей композицией образы малой родины Президента.
В холле приемной Президента висит картина из его детства. Александр Лукашенко, помня важное, не дал «Славянскому базару» пойти, говоря по-белоруски, жабраваць па міру, сохранив при этом наш общий культурный код.