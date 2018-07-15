Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть

Новости Беларуси. На площади у витебского амфитеатра флаги из более 40 государств мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Фестивалить предлагают без фаст-фуда низкопробного перфоманса.

Владимир Березин, народный артист России:

Называется, мамиными, папиными руками сделанная. Понимаете, о чем я? Что касается «Ай, давайте мы что-то новенькое». Вы знаете, я такой взрослый мальчик, что когда я это слышу, всегда отвечаю: «Наше дело – сохранить то, что близко, дорого и имеет свой уровень».

«Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть.