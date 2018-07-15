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Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть

15 июля 2018 16:48
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Новости Беларуси. На площади у витебского амфитеатра флаги из более 40 государств мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Фестивалить предлагают без фаст-фуда низкопробного перфоманса.

Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть-1

Здесь артистично выразился бессменный ведущий «Славянки».

Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть-3

Владимир Березин, народный артист России:
Называется, мамиными, папиными руками сделанная. Понимаете, о чем я? Что касается «Ай, давайте мы что-то новенькое». Вы знаете, я такой взрослый мальчик, что когда я это слышу, всегда отвечаю: «Наше дело – сохранить то, что близко, дорого и имеет свой уровень».

«Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть.

# Славянский базар в Витебске-2018

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