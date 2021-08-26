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Ребёнок рыжим будет. Правда ли нельзя краситься во время беременности?

26 августа 2021 15:28
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ваши прихожанки беременные верят в какие-то приметы?

Ребёнок рыжим будет. Правда ли нельзя краситься во время беременности?-1

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Верят. Это касалось моей сестры родной. Я хорошо помню, когда она старшую дочку носила, она пришла. Я уже был священником, и она в таком ужасе говорит: представляешь, я поднялась на клирос. А мне говорят: ты что, красилась? Я говорю: да. Так нельзя же было. Говорит: я так расстроилась. Спрашиваю: а почему нельзя? Говорит: рыжим будет. Но проблема в том, что у нее муж рыжий. Вздохнула, но поняла, что в общем-то, может быть и не стоило, но не так страшно. Кстати, они не рыжие вообще-то.

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# Этнокультура Беларуси # Культура # Наталья Надольская # Игорь Васько # Фотофакт

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