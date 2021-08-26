Ребёнок рыжим будет. Правда ли нельзя краситься во время беременности?

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Верят. Это касалось моей сестры родной. Я хорошо помню, когда она старшую дочку носила, она пришла. Я уже был священником, и она в таком ужасе говорит: представляешь, я поднялась на клирос. А мне говорят: ты что, красилась? Я говорю: да. Так нельзя же было. Говорит: я так расстроилась. Спрашиваю: а почему нельзя? Говорит: рыжим будет. Но проблема в том, что у нее муж рыжий. Вздохнула, но поняла, что в общем-то, может быть и не стоило, но не так страшно. Кстати, они не рыжие вообще-то.

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