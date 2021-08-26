Красная нить на запястье – не православная вера? Объясняют историк и священник
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте объясним раз и навсегда. Можно ли носить красную ленту и ниточку эту?
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Вообще, красную ленточку, есть даже позиция официальная, что это действительно суеверие. Что ее не нужно носить.
Алена Родовская:
Или это самый удачный стартап как стать миллионером. Придумать историю и на этих красных ниточках заработать миллионы.
Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Чырвоная нітачка – крыху іншая сітуацыя, яна зусім не звязана з нашай культурай. Гэта звязана з кабалой, з іўдаізмом. І па-сапраўднаму за чырвонай гэтай нітачкай трэба ехаць у Ізраіль, недзе на магілу нейкага цадзіка, размотваць вакол магілы гэты клубок нітак і чытаць спецыяльную малітву. І толькі пасля гэтага ў іўдаізме гэта нітачка працуе. Але гэта як бы іншая рэлігія, якая год яшчэ 70 таму ў нас на Беларусі была даволі шырока прадстаўлена. Зараз ужо не так шырока, але гэта не наша культура. І больш за ўсё мяне здзіўляе тое, што гэтыя чырвоныя нітачкі зараз прадаюць пад брэндам «славянская ніць».
Читайте также:
«А замки церковные ты пробовал целовать?» С какими суевериями прихожан сталкиваются священники
Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт
Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов