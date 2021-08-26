Красная нить на запястье – не православная вера? Объясняют историк и священник

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вообще, красную ленточку, есть даже позиция официальная, что это действительно суеверие. Что ее не нужно носить.

Алена Родовская:

Или это самый удачный стартап как стать миллионером. Придумать историю и на этих красных ниточках заработать миллионы.