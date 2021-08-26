Начинают бояться совершенно непонятных вещей – пустого ведра и чёрной кошки. Как Церковь относится к суевериям?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Узнаем мнение Церкви. Есть ли околоцерковные приметы и есть суеверия, которые брали корни из религии?
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Действительно, раньше многие очень традиции имели смысл. Но сейчас во многом это уже утратило то значение, которое было раньше. И вообще нужно обратиться к тому, как Церковь вообще понимает, что такое суеверие. Суеверие, если к этимологии обратиться, суетная, то есть пустая вера. И если даже посмотреть где-то в греческий язык, в еврейский язык, то это слово означает дым, пар, пустоту какую-то.
Екатерина Забенько:
То есть нечто такое мимолетное и быстро исчезающее.
Игорь Васько:
Нет какого-то содержания. И поэтому Церковь к этому относилась всегда с осторожностью.
Екатерина Забенько:
Но многие же приметы живут и сегодня, мы никак не можем от них избавиться, а многие, может быть, просто и не хотят. Церковь как-то настаивает на том, чтобы люди меньше верили в какие-то приметы и суеверия?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, Церковь просто все объясняет божьим промыслом. Что-то случилось – божий промысел. А если какие-то приметы и суеверия – это, значит, сверхъестественные силы, потусторонний мир.
Игорь Васько:
Здесь очень важно… Кстати, вы сказали про божественный промысел. Вот, пожалуй, это ключевое понятие для верующего человека. Потому что человек по-настоящему верующий, оцерковленный, действительно верит в то, что его жизнь зависит от Бога. Всегда. То есть ничего, как говорил господь, что волос с вашей головы не упадет. И опасно суеверие в том, что человек от этой веры отходит. То есть он начинает бояться какие-то совершенно непонятных вещей. Пустого ведра или черной кошки. Или неправильно переданной свечи. И тогда вопрос: а где господь?
Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов (здесь подробности).