Начинают бояться совершенно непонятных вещей – пустого ведра и чёрной кошки. Как Церковь относится к суевериям?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Узнаем мнение Церкви. Есть ли околоцерковные приметы и есть суеверия, которые брали корни из религии?

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Действительно, раньше многие очень традиции имели смысл. Но сейчас во многом это уже утратило то значение, которое было раньше. И вообще нужно обратиться к тому, как Церковь вообще понимает, что такое суеверие. Суеверие, если к этимологии обратиться, суетная, то есть пустая вера. И если даже посмотреть где-то в греческий язык, в еврейский язык, то это слово означает дым, пар, пустоту какую-то. Екатерина Забенько:

То есть нечто такое мимолетное и быстро исчезающее. Игорь Васько:

Нет какого-то содержания. И поэтому Церковь к этому относилась всегда с осторожностью. Екатерина Забенько:

Но многие же приметы живут и сегодня, мы никак не можем от них избавиться, а многие, может быть, просто и не хотят. Церковь как-то настаивает на том, чтобы люди меньше верили в какие-то приметы и суеверия?