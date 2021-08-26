«А замки церковные ты пробовал целовать?» С какими суевериями прихожан сталкиваются священники
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мы говорили, что все в жизни – это божий промысел. И на это нужно надеяться и рассчитывать. Но для того, чтобы что-то в жизни начало происходить, наверное, нужно хотя бы встать с дивана, желательно с правой ноги – и тогда уже надеяться на то, что бог тебя поведет правильной дорожкой. Наверное, человеку тоже нужно немножечко как-то себя стимулировать чем-то. И может быть, вот эти самые примеры, которые заставляют его хотя бы выйти из дома, чтобы что-то произошло, и нужны?
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Из моей практики как раз все наоборот. Отношение Церкви к суевериям такое, мягко говоря, осторожное связано с тем, что многие суеверия, по крайней мере так некоторые приметы люди воспринимают, снимают с человека ответственность. И в Церкви мы постоянно этим сталкиваемся. Приходит человек и говорит: у меня проблемы в семье или я пью, или еще что-то. Очень часто говорят: на меня навели порчу. Что мне сделать? Одна женщина, помню опыт мой, она спрашивала: как мне сделать, к кому мне пойти, что мне такого сделать плохого, чтобы этому человеку…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это она в церковь пришла спрашивать?
Игорь Васько:
Да, и в церкви спрашивают. Свечи ставят, ломают.
Алена Родовская:
Ломают свечи? А вы видите вот эти все случаи, вы их как-то пресекаете?
Игорь Васько:
Да. Дурная примета.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А я слышала, кстати, про это примету. Что надо поставить свечу и сломать.
Игорь Васько:
Не надо так делать.
Алена Родовская:
Вы выгоняете?
Игорь Васько:
Мы начинаем объяснять. А где твоя ответственность, где твоя жизнь, где твое усилие? Или, например, человек… Может, какие-то даже нейтральные суеверия. Он спрашивает: сколько мне раз обойти вокруг церкви или сколько раз почитать акафист. Это же не плохо, читать акафист или молиться. Тут вопрос не в том, чтобы молиться. А в том, сколько именно. Давайте я 40 раз почитаю, 120 раз почитаю. А может быть ты все-таки попробуешь сам заповедь вспомнить? Есть заповедь о любви к богу, есть заповедь о любви к ближнему – исполняй их.
Екатерина Забенько:
Проще же обойти церковь, чем соблюдать законы?
Наталья Надольская:
А помыть окна накануне Пасхи?
Игорь Васько:
Вот снять с себя эту ответственность и сделать так, чтобы оно само собой решилось. Конечно, к этому мы начинаем объяснять, что так нельзя. У нас однажды курьезный был случай. Я служил… Сам я из центральной Беларуси, у нас свои тут немножко забабоны. На Полесье у них немножко другое, я очень долго к ним привыкал. Потому что наши там не работают приметы многие. То есть начинаешь делать, как привык в центральной Беларуси – тебя поправляют. Так нельзя, надо по-другому. Так а как? Я уже совсем запутался. И был курьезный случай: пришел человек к батюшке, начинает ему говорить, что у меня там какие-то проблемы в семье, я сделал вот это, вот это. Священник слушал, слушал и спросил: а замки церковные ты пробовал целовать? Ну, развернулся и пошел в алтарь. А он сам был с Гомеля, то есть там другие отношения к этому. А потом к нему бежит дежурный, говорит: батюшка, там какой-то человек целует замок церковный. Он выбегает. А проблема была в том, что было -25 °C где-то.
Наталья Надольская:
И прилипли губы и язык к этому замку.
Игорь Васько:
Да, и он побежал к нему: что же вы делаете? «Вы же мне сказали замок целовать».
Наталья Надольская:
Заставь дурня молиться – он лоб расшибет.
Екатерина Забенько:
Это тот самый случай.
Игорь Васько:
Да, не просто так это придумано. И потом уже, конечно, с одной стороны священник понял, что здесь просто юмором нельзя обойтись, потому что многие суеверия действительно не предполагают чувство юмора.
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