«А замки церковные ты пробовал целовать?» С какими суевериями прихожан сталкиваются священники

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы говорили, что все в жизни – это божий промысел. И на это нужно надеяться и рассчитывать. Но для того, чтобы что-то в жизни начало происходить, наверное, нужно хотя бы встать с дивана, желательно с правой ноги – и тогда уже надеяться на то, что бог тебя поведет правильной дорожкой. Наверное, человеку тоже нужно немножечко как-то себя стимулировать чем-то. И может быть, вот эти самые примеры, которые заставляют его хотя бы выйти из дома, чтобы что-то произошло, и нужны?

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Из моей практики как раз все наоборот. Отношение Церкви к суевериям такое, мягко говоря, осторожное связано с тем, что многие суеверия, по крайней мере так некоторые приметы люди воспринимают, снимают с человека ответственность. И в Церкви мы постоянно этим сталкиваемся. Приходит человек и говорит: у меня проблемы в семье или я пью, или еще что-то. Очень часто говорят: на меня навели порчу. Что мне сделать? Одна женщина, помню опыт мой, она спрашивала: как мне сделать, к кому мне пойти, что мне такого сделать плохого, чтобы этому человеку… Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это она в церковь пришла спрашивать? Игорь Васько:

Да, и в церкви спрашивают. Свечи ставят, ломают. Алена Родовская:

Ломают свечи? А вы видите вот эти все случаи, вы их как-то пресекаете? Игорь Васько:

Да. Дурная примета.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А я слышала, кстати, про это примету. Что надо поставить свечу и сломать. Игорь Васько:

Не надо так делать. Алена Родовская:

Вы выгоняете? Игорь Васько:

Мы начинаем объяснять. А где твоя ответственность, где твоя жизнь, где твое усилие? Или, например, человек… Может, какие-то даже нейтральные суеверия. Он спрашивает: сколько мне раз обойти вокруг церкви или сколько раз почитать акафист. Это же не плохо, читать акафист или молиться. Тут вопрос не в том, чтобы молиться. А в том, сколько именно. Давайте я 40 раз почитаю, 120 раз почитаю. А может быть ты все-таки попробуешь сам заповедь вспомнить? Есть заповедь о любви к богу, есть заповедь о любви к ближнему – исполняй их. Екатерина Забенько:

Проще же обойти церковь, чем соблюдать законы?