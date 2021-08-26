«Господи, хоть бы мне туда не посмотреть». Священник о том, надо ли завешивать зеркала, когда кто-то умирает

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Был такой ритуал раньше, вернее, считалось, что, если разбилось зеркало, то это к беде. Почему так считали? Потому что думали, что зеркало отражает не только предметы, но и содержит часть человеческой души. И когда умирал родственник какой-то, то в доме завешивали тканью зеркала. Сегодня что Церковь может ответить на этот ритуал завешивания зеркал?

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Опять же, если говорить о каком-то смысле этого действия изначально – надо обратиться, конечно, к специалистам. Что касается церковной позиции – это не является чем-то обязательным. Игорь Иванов, заведующий научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Люстэркі ў глыбіні XIX стагоддзя можа не ў кожнай хаце былі. У вясковым асяродку. У канцы XIX – напачатку XX стагоддзя, я так разумею, што люстэркі – пэўныя вокна. Гэта пэўная мяжа паміж светам жывых... не жывых і мёртвых, а нашых і чужых. Таму, увогуле, калі хтосьці паміраў у хаце... Наталья Надольская:

А то, что оно разбивается к беде? Рабочая это примета? Игорь Васько:

Что касается каких-то зеркал… Естественно, я сказал, что Церковь относится к этому спокойно. Наталья Надольская:

Хотите завесить зеркала – завешивайте.