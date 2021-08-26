«Господи, хоть бы мне туда не посмотреть». Священник о том, надо ли завешивать зеркала, когда кто-то умирает
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Был такой ритуал раньше, вернее, считалось, что, если разбилось зеркало, то это к беде. Почему так считали? Потому что думали, что зеркало отражает не только предметы, но и содержит часть человеческой души. И когда умирал родственник какой-то, то в доме завешивали тканью зеркала. Сегодня что Церковь может ответить на этот ритуал завешивания зеркал?
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Опять же, если говорить о каком-то смысле этого действия изначально – надо обратиться, конечно, к специалистам. Что касается церковной позиции – это не является чем-то обязательным.
Игорь Иванов, заведующий научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Люстэркі ў глыбіні XIX стагоддзя можа не ў кожнай хаце былі. У вясковым асяродку. У канцы XIX – напачатку XX стагоддзя, я так разумею, што люстэркі – пэўныя вокна. Гэта пэўная мяжа паміж светам жывых... не жывых і мёртвых, а нашых і чужых. Таму, увогуле, калі хтосьці паміраў у хаце...
Наталья Надольская:
А то, что оно разбивается к беде? Рабочая это примета?
Игорь Васько:
Что касается каких-то зеркал… Естественно, я сказал, что Церковь относится к этому спокойно.
Наталья Надольская:
Хотите завесить зеркала – завешивайте.
Игорь Васько:
Да. Я никогда не ругал никого. Почти всегда, кроме церковных людей, завешано. Но, опять же, у церковных людей многих никто ничего не завешивает. Какой-то разницы потом в жизни я не заметил. Что там процент смертности где-то увечился или еще что-то. Тут уже с социологом надо заниматься, я этого не замечал. Зеркала все-таки – это и поп-культура, то есть это и Голливуд нам часто показывал в фильмах ужасов, там зеркала часто.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть это даже не из нашей культуры, это навязано извне больше, да?
Игорь Васько:
Начиная, наверное, со Средневековья. Я в это не верю. Но вот однажды как-то я какое-то время снимал домик маленький в Борисове, и как-то что-то мы говорили, сидели на сплаве. Ночь, а ночью всегда такие вот истории тянет рассказывать. Мы сидим, рассказывает знакомый мой, что мой друг буквально недавно чуть ли не брата своего увидел. Вот он идет ночью, смотрит в зеркало – а там брат его. Там дальше не помню, что там было. Буквально следующая ночь – я уже ночевал в этом домике. И вот я ночью просыпаюсь. Иду. Прохожу. Мне надо было из комнаты зайти в комнату. Я на кухню пошел, потом возвращаюсь, а там зеркало. Я тут вспоминаю вот этот разговор. Я в это зеркало не смотрю, иду в комнату – господи, хоть бы мне туда не посмотреть. Что-нибудь увижу, а я тут один. Все равно посмотрел, интересно же. Фух, ничего нет. Пошел. Все равно внутри что-то сидит, потому что это на подсознании.
Читайте также:
Красная нить на запястье – не православная вера? Объясняют историк и священник
«А замки церковные ты пробовал целовать?» С какими суевериями прихожан сталкиваются священники
Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт