Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси

Продолжение съемок знаменитого многосерийного детектива «Ликвидация» или как минимум реализация аналогичного проекта может состояться в Беларуси, передает БЕЛТА.

Это обсуждалось в ходе телефонной беседы российского предпринимателя Дмитрия Мазепина и пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт с актером и режиссером Владимиром Машковым.

Кадры разговора продемонстрировал в эфире телеканала «Беларусь 1». Указанный разговор состоялся сразу после встречи Дмитрия Мазепина с белорусским лидером 3 июня. Мазепин во время встречи во Дворце Независимости в том числе выступил с предложением об организации в Бресте и Минске показа спектакля Владимира Машкова «В списках не значился».

«Ждем вас! Белорусское кино нуждается в подкреплении», – указала Наталья Эйсмонт во время телефонного разговора с режиссером.

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