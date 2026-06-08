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Новости по тегу #Владимир Машков

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси
08 июня 2026 07:08

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси

История и современность белорусского кино на одной площадке – узнали о творческих планах «Беларусьфильма»
30 декабря 2024 10:48

История и современность белорусского кино на одной площадке – узнали о творческих планах «Беларусьфильма»

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры
05 декабря 2024 19:59

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры

Машков, Пореченков, Раппопорт. Посмотрите, как сейчас выглядят звёзды сериала «Ликвидация»
19 марта 2021 12:07

Машков, Пореченков, Раппопорт. Посмотрите, как сейчас выглядят звёзды сериала «Ликвидация»

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде
04 сентября 2020 11:30

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой
13 марта 2019 11:57

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой

Актёр Владимир Машков уходит из кино
15 февраля 2019 14:29

Актёр Владимир Машков уходит из кино

Владимир Машков предложил переименовать театр «Табакерка»
24 апреля 2018 09:17

Владимир Машков предложил переименовать театр «Табакерка»

Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков
06 апреля 2018 10:16

Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков

Кинопремьеры 28 декабря: баскетбол, богатыри и фестивальные хиты
28 декабря 2017 08:02

Кинопремьеры 28 декабря: баскетбол, богатыри и фестивальные хиты

«Движение вверх» и другие достойные российские фильмы о спорте
27 декабря 2017 07:40

«Движение вверх» и другие достойные российские фильмы о спорте

Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы
08 июня 2017 10:56

Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы