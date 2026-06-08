Новости по тегу #Владимир Машков

В Беларуси могут снять продолжение знаменитого многосерийного детектива «Ликвидация».
Территория киностудии «Беларусьфильм» занимает 6 гектаров. Внутри – несколько съемочных павильонов. Самый большой – площадью 1300 квадратов.
В театральных и киноафишах Беларуси и России станет больше совместных проектов. Этому призвано способствовать соглашение, которое сегодня подписали в Минске.
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