Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

В очередном выпуске проекта «Специальный репортаж» рассказываем о том, как становятся монахами Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

На часах почти 9:30 утра – время общего воскресного богослужения в центральном Успенском соборе. По здешним меркам, время уже позднее, ведь обитель каждый день пробуждается в 5:20 утра. Так начинается новый день молитвы и послушания в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре. «У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери Для посетителей монастыря строгий дресс-код. Повседневный стиль или офисный здесь не подойдёт, только максимально строгая одежда: руки, ноги и шея закрыты, для женщин платье или юбка в пол, и обязательно платок на голове. Только так.

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь? Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков, а это его имя в миру, окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушёл в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую – непростая. А вера сильная. Ведь отказаться от удовольствий, от привычного Интернета, вести аскетический образ жизни, выполнять послушания и всё время молиться, – согласитесь, под силу не каждому. Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

Как я шучу, 33 богатыря. Как-то так в последнее время это число не меняется. Кто-то уходит в другое послушание, несколько насельников нашей обители стали архиереями. Поступают новые кандидаты. Плюс ещё люди, которые желали бы поступить в монастырь, жить, трудиться здесь. Но это послушание очень трудное. Поэтому принято у нас в обители не менее двух лет испытывать себя. Тех, кто желает день и ночь молиться. Это тоже человек 30. Это число колеблется, больше-меньше. Как мы называем, «трудники» они. Как и монахи, ходят на службы, а мы присматриваемся, смогут ли они впоследствии стать монахами. Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник» Уйти из монашества, теоретически, можно. Но это значит – предать свои обеты Богу. Для монастыря это большая редкость. Кстати, все высшие духовные саны могут занимать только монахи, так называемое, чёрное духовенство. Белые священники – это выпускники семинарии, их карьерная лестница останавливается на настоятеле храма. Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии