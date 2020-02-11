«Makeup у меня занимает час, пошаговая инструкция на 15 листов А4». Как белорус работает в Cirque du Soleil

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – спортивный акробат – Кирилл Шатов. Чтобы попасть в труппу самого известного цирка в мире, Вы прошли какой-то сумасшедший кастинг – выбрали Вас одного из 3 тысяч кандидатов.

Кирилл Шатов, спортивный акробат:

Да огромное количество людей подаёт заявки. Это был больше не кастинг, это было видео. Но я прошёл огромный путь в спорте, занимался спортивной акробатикой, было 10 лет спортивной жизни, очень много было времени потрачено было в зале. И я отправил своё видео на сайт кастинга и меня буквально через два месяца пригласили работать в компанию «Цирк дю Солей». Для акробата, для нашей специфики деятельности это самая такая престижная площадка, на которую может попасть спортсмен-гимнаст, акробат. Не хотели ли остаться в профессиональном спорте дальше? Кирилл Шатов:

Я максимально выложился в профессиональном спорте. Обычно в моём виде спорта заканчивают в 17-18 лет, я тренировался до 23 лет, закончил университет, отслужил в армии, я – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Европы, многократный призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионатов мира. Поэтому для спортивной карьеры достаточно неплохо было. Отличаются ли спортивные тренировки от цирковых? Кирилл Шатов:

Кардинально. Именно не тренировки, я больше хочу рассказать именно про такой соревновательный момент. На соревнованиях ты работаешь для судей, особо про зрителей ты не волнуешься. Именно в цирке ты конкретно волнуешься о зрителе, хочешь работать именно на все стороны, приходится какие-то актёрские уловочки использовать. Я научился делать мейкап, который занимает у меня… Ого, сами делаете? Пользуетесь хайлайтерами, румянами или у Вас другие там баночки всякие? Кирилл Шатов:

Это я всё знаю, это всё умею. Мейкап у меня занимает 1 час, пошаговая инструкция на 15 листов А4. Как много Вы тренируетесь? Может, соблюдаете какой-то режим специальный?

Кирилл Шатов:

На самом деле, очень много времени проводим на тренировках. Помимо того, что мы тренируем наши трюки, мы тренируем хореографию, мы тренируем какую-то актёрскую игру, мы тренируем постановку шоу. «Цирк дю Солей» – это большой творческий город, где все работают над созданием красочного шоу. Приоткройте тайну закулисья, расскажите, как там всё? Кирилл Шатов:

Конечно, технологии на высшем уровне. Колоссальное световое шоу. Это первое шоу «Цирка дю Солей» ледовое – это совокупность экстремального фигурного катания, акробатики. Правда ли, что прачечную и швейную мастерскую цирк возит вместе с собой? Кирилл Шатов:

Всё верно. Да, у нас артист не волнуется ни за что. Главное, сделать качественный мейкап и качественно выполнить свои трюки, работу. Мы возим ещё с собой передвижной тренажёрный зал: тренажёры, гири, резины. У нас есть свой специальный ковёр, на котором мы тренируемся и можем безопасно выполнять трюки.

А сколько фур с костюмами переезжает вместе с артистами? Кирилл Шатов:

Вообще, 21 фура оборудования. Костюмы, я думаю, занимают фуры 2-3 точно.

А что это за история такая с гипсовым слепком головы для каждого артиста? Кирилл Шатов:

Да, когда приезжает человек в Монреаль, потому что тренировочная база и самая огромная резиденция находятся в Монреале. И делают такой интересный слепок головы человека, именно артиста, который пришёл, для того чтобы качественно подобрать ему либо маску, либо это будет головной убор.

В новом шоу, в котором Вы принимаете участие, Вы встали на коньки. А до этого умели кататься? Кирилл Шатов:

Да, пришлось научиться. То есть, вообще, не умели? Кирилл Шатов:

Ну я так – стоял на коньках, но неуверенно, не для шоу прямо, максимально не для шоу. Но не так сложно для меня было научиться, я как-то очень быстро это словил, подхватил. В Монреале меня научили буквально за 3 недели. Я работаю в, действительно, таком достаточно экстремальном номере – это подвесные пилоны, они в длину около 5 метров и раскачиваются. И в максимальной точке мы выпрыгиваем наверх, это около 8 метров, и приземляемся на большой мат. А вокруг лёд. Это, действительно, экстремально.

А у Вас есть страховка, хотя бы? Кирилл Шатов:

В шоу мы работаем без страховки. Но для того, чтобы выпустить трюк без страховки в шоу, мы его миллион раз тренируем на тренировках, на репетициях. Это трюк со страховкой. Когда он из десяти десять либо из ста сто не получается идеально, его никто не разрешит тебе выпустить. Неужели никогда Вам не было страшно? Кирилл Шатов:

О, нет, что Вы! Всегда страшно. Самый большой страх ты испытываешь именно перед шоу, перед выходом на свой номер. А когда ты уже выходишь к зрителю, ты чувствуешь вот эту энергию зрителя, то, что он тебе даёт, зритель, эту энергию, и страх как-то рассеивается сам собой, максимальная концентрация. А близкие за Вас волнуются? Наверняка, переживают? Кирилл Шатов:

И мама моя, и супруга каждый день мне отправляет сообщения: «Так, ты отработал?» Они каждый день волнуются за меня. Какой трюк Вы мечтаете совершить, который ещё ни разу не выполняли? Кирилл Шатов:

В этом номере – подвесные пилоны – выполняю тройное сальто назад. Ну, в идеале. В следующий год планирую добавить ещё один винтик в начале. Было бы замечательно.