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«Пока ты живёшь – всё возможно». Режиссёр Александра Бутор в программе «Простые вопросы»

16 мая 2017 20:01
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Кино # Александра Бутор

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«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино
16 мая 2017 20:00

«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино

«В техническом и профессиональном смысле сильно отстаём, а учиться не хотим». Почему белорусские фильмы не продаются?
16 мая 2017 20:00

«В техническом и профессиональном смысле сильно отстаём, а учиться не хотим». Почему белорусские фильмы не продаются?

Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»
16 мая 2017 20:00

Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»