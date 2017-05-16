«Пока ты живёшь – всё возможно». Режиссёр Александра Бутор в программе «Простые вопросы»

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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«Сладкое прощание Веры» начнётся 23 мая: фильм-триумфатор World Fest выходит в минский прокат
«Никогда не поздно, чтобы с тобой произошло какое-то чудо». О чём фильм «Сладкое прощание Веры»?
«Тут уже интересно вместе». Александра Бутор о парах с разницей в возрасте
Александра Бутор: «Не думаю, женщина я или мужчина, когда снимаю кино»
Режиссёр Александра Бутор: «Мечтаю снять кино о войне. Война – это абсурд. Любая»
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«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино